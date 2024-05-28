Filistin Yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nda Çalışmaya Hazır Olduklarını Duyurdu - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nda Çalışmaya Hazır Olduklarını Duyurdu

Filistin Yönetimi, Refah Sınır Kapısı\'nda Çalışmaya Hazır Olduklarını Duyurdu

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda çalışmaya hazır olduklarını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM) Refah'ta konuşlandırılmasına onay verildiğini duyurmasının ardından Filistin Devlet Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

28.05.2024 00:03
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Filistin yönetimi, 2005 yılında imzalanan anlaşma gereği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM) Refah'ta konuşlandırılmasına onay verildiğini duyurmasının ardından Filistin Devlet Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin tarafı, 2005 yılında geçişleri yönetmek üzere imzalanan anlaşma uyarınca Refah kapısının yeniden açılması için derhal çalışmaya hazır olduğunu yeniden vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Borrell'in sözlerine atıf yapılan açıklamada, AB Dış İlişkilerinden bir yetkilinin "yeşil ışık yaktığı" EUBAM'ın Refah'ta konuşlandırılması yönündeki çağrısına karşılık verildiği kaydedildi.

Borrell, bugün Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamalarda, bakanların AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM) Refah'ta konuşlandırılmasına onay verdiğini duyurmuştu.

Misyonun uzun süredir aktif durumda olmadığını hatırlatan Borrell, Filistin yönetimi, Mısır ve İsrail'in üzerinde anlaşması durumunda Gazze'ye personel giriş çıkışlarını kolaylaştırabileceğini dile getirmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı

Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden 2005 yılında çekilmesinden 3 ay sonra, uluslararası gözlemciler ve Filistinli yetkililerin de var olması şartıyla yapılan anlaşma gereği açıldı.

Anlaşma gereği, AB'den gözlemcilerin yönettiği uzaktan güvenlik kameraları aracılığıyla takip edilen sınır hareketi Filistinli ve İsrailli subaylar tarafından kontrol ediliyordu. Ancak, 2007'de Hamas Hareketi'nin Gazze'yi kontrolü altına almasının ardından EUBAM işlevi askıya alındı.

Kaynak: AA

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