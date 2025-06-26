Filistin Yönetiminden Acil Müdahale Çağrısı

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıların "İsrail hükümetinin siyasi kararı" olduğunu belirterek, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, X hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını İsrail ordusunun korumasında gerçekleştirdiği ifade ederek, bunun "Netanyahu hükümetinin siyasi kararı" olduğunu kaydetti.

İsrail'in bölgeyi patlamaya sürüklediğini belirten Şeyh, uluslararası toplumu Filistin halkını korumaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, yerleşimcilere karşı "caydırıcı uluslararası yaptırımlar" uygulanmasını talep etti.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırgan İsraillilerin, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 7'si yaralanmıştı.