Filistinli Ailelerle Dayanışma Pikniği - Son Dakika
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Filistinli Ailelerle Dayanışma Pikniği

Filistinli Ailelerle Dayanışma Pikniği
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Avcılar'da düzenlenen piknikte Filistinli ailelerle Türk kültürü paylaşıldı, kardeşlik mesajı verildi.

Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu tarafından Avcılar'da yaşayan Filistinli ailelerle kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla piknik düzenlendi.

Avcılar Sahili'nde gerçekleşen etkinlikte, kadınların hazırladığı Filistin ve Türk yemekleri aynı sofrada paylaşıldı. Çocuklar ve aileleri için çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte, maklube, kidre, maftul ve Filistin tatlıları gibi yemekler tanıtıldı. Filistinli çocuklara ve ailelerine hediyeler takdim edildiği etkinlikte, Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Filistinli kadınların ve çocukların yöresel kıyafetlerle Gazze'ye desteklerini dile getirdikleri etkinlikte, dayanışmanın, ümmet bilincinin ve kardeşlik hukukunun birlikte yaşatılması mesajı verildi.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu Başkanı Şüheda Songül Şark, gruplarının 2003 yılından beri yoksul ve yetim ailelere destek verdiğini belirtti. Dünyanın dört bir tarafına koşabilecek güce sahip gönüllü kadınların oluşturduğu bir ekip olduklarını ifade eden Şark, "Ekibimiz Avcılar ilçesinde bulunan Filistinli aileleri tespit etti. Bizim bildiğimiz 45 aile vardı, onlarla ilgilendik ve hala da ilgilenmeye devam ediyoruz. Kardeşlerimizle hem dünya barışına bir adım atmış olalım hem de onlara 'Türkiye'de nasıl bir çalışma yapıyoruz, nasıl bir kardeşlik bağı kurmuşuz?' onu göstermek istedik. Kaynaşma pikniğimizle de buna örnek olalım istedik." diye konuştu.

Piknikte Filistinli kadınların kendi elleriyle yöresel yemekler hazırladıklarını ifade eden Şark, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de biz Filistinli ailelerimizi ziyarete gelmiş gibiyiz. Hem onların yemekleri olacak hem bizim yemeklerimiz olacak. Yalnız olmadıklarını yanlarında olduğumuzu belirtmek için bugün buradayız. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese koşabilen bir ekibiz. Savaş bitsin. İnsanlar artık ölmesin. Siyonizmin, insan katliamı, siyonizmin vurdum duymazlığı, siyonizme sessizlik artık vicdanları kanatıyor. Vicdanlar rahatsız. Bu masum insanların ölmemesi için de el birliğiyle buradan dünyaya sesleniyoruz. Vicdanınızı uyandırın."

Avcılar'da oturan Filistinli kadınların temsilcisi Eyyam Abdelnaser Abdeall ise etkinlikte Türk kardeşleriyle birlikte tanışmak ve kaynaşmak için bir arada toplandıklarına dikkati çekerek, "Kültürlerimizi ve yemeklerimizi paylaşıp, onlarla birlikte daha iyi kaynaşıp daha iyi işler yapmak istedik. Biz onları çok seviyoruz onların da bizi çok sevdiğini gördük. Türk halkının mümkün olduğu kadar bizim yanımızda olduğunu görüyoruz ve farkındayız. Bunun bilincindeyiz. Türk hükümetinin de hükümet olarak gücü yettiği kadar bizim yanımızda olduğunun biz Filistin halkı olarak idrakindeyiz." şeklinde konuştu.

Etkinlik gün boyu devam etti.

Kaynak: AA

Gastronomi, Avcılar, Kültür, Güncel, Masum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Ailelerle Dayanışma Pikniği - Son Dakika

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