Filistinli çiftçi, Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimci şiddetinin kurbanı oldu

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli çiftçi Fahir Beni Cabir, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırısında hayatını kaybetti.

Batı Şeria'nın Nablus şehrinin güneyinde bulunan Akraba beldesi sakini 40 yaşındaki Beni Cabir, 19 Mart'ta tarım arazisine saldıran fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından vurularak öldürüldü.

Tarım arazisinin işgal edilmesine karşı koyarken hayatını kaybeden Beni Cabir'in yasını tutan yakınları, İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin gün geçtikçe artan saldırıları nedeniyle bölgede hayatın giderek zorlaştığını belirtiyor.

Tarlasındaki mahsulleri korumaya çalışırken öldürüldü

Filistinli Beni Cabir'in öldürülmesine şahit olan 64 yaşındaki Yazan Ebu Della, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aralarında İsrail askeri üniforması giyen kişilerin de bulunduğu Yahudi yerleşimcilerin köyümüze baskın düzenlemesi ile şaşkınlığa uğradık. Beni Cabir, Yahudi yerleşimcilere ait ineklerin tarlasındaki mahsulleri yemelerini engellemeye çalışıyordu." dedi.

Della, "Beni Cabir'in elinde hiçbir şey yoktu. Yerleşimcilerle tartıştı. İçlerinden birisi onu iki defa itti. Kendisini savunmak için ceketini çıkarmak istediğinde, göğsünden vuruldu." ifadeleriyle olayı nakletti.

"Olay bize yaklaşık 200 metre uzaklıkta gerçekleşti. Şehit Beni Cabir'in oğlu yanımdaydı, ama ateş edildiği için ona engel oldum." diyen Della, gözyaşları içerisinde şunları söyledi:

"Akrabanızın ve arkadaşınızın gözlerinizin önünde öldürülmesi çok zor! Ona ambulans bile bulamıyorsunuz."

Della, Beni Cabir'in evinden sadece 300 metre uzakta öldürüldüğünü vurgulayarak, "Bölgede yaşayanlar, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin her türlü tehdidine maruz kalıyor." diye konuştu.

İsrail, Batı Şeria'yı "kademeli olarak ilhak etmeyi" amaçlıyor

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Filistinli çiftçi Beni Cabir cinayetini kınayan bir açıklama yaptı.

Dik, "İsrail hükümeti, açıkça Filistin vatandaşlarına karşı suç işlemek için Yahudi yerleşimci milisleri harekete geçiriyor, özellikle Bedevi bölgelerinde yaşayanları yerinden ederek, silahlı saldırıyla ve öldürerek Filistin topraklarını işgal ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'yı "kademeli olarak ilhak etmeyi" amaçladığına dikkati çeken Dik, olayların bu planın parçası olduğunun altını çizdi.

Dik, artan Yahudi yerleşimci saldırıları ile C bölgesi sakinlerinin yerinden edilmesinin iki devletli çözümün uygulanmasını giderek zorlaştırdığını söyledi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistin yönetimi, cinayetten Ben-Gvir'i sorumlu tuttu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fahir Beni Cabir adlı Filistinlinin Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülmesi hakkında yazılı açıklamada yaptı.

Açıklamada, "Beni Cabir'in yerleşimci kurşunu ile öldürülmesi, yerleşimcilere silah dağıtıp onları korumakla övünen Ben-Gvir'in kışkırtmasının bir tercümesidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilerin hayatlarını hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, benzer suçlar nedeniyle bazı ülkelerin Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı aldığı hatırlatıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 15'i Yahudi yerleşimcilerin saldırısıyla olmak üzere 444 Filistinli hayatını kaybetti.