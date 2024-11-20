Filistinli Çocuklar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni benimsemesinin üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki çocukları, tıpkı 14 yaşındaki Eyhem Selayme'ye yaptığı gibi "taş attıkları" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıyor.

Her yıl bugün, 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi münasebetiyle "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanırken, Filistinli çocuklar ise İsrail güçleri tarafından hak ihlallerine maruz bırakılmaya devam ediyor.

Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne göre, İsrail'de her yıl bazıları 12 yaşında yaklaşık 500 ila 700 Filistinli çocuk, gözaltına alınıyor ve yargılanıyor. Filistinli çocuklara ilişkin en yaygın suçlama ise "taş atmak".

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetine göre İsrail'deki cezaevlerinde halihazırda yaklaşık 280 Filistinli çocuk bulunurken, söz konusu çocuklar yetişkin tutuklularla aynı zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakılıyor.

İsrail mahkemesi Filistinli Eyhem Selayme'nin "taş attığı" gerekçesiyle bir yıl hapis cezasını onadı. Eyhem'in 1 Aralık'ta Maskobiye Hapishanesi'ne teslim edilmesi gerekiyor.

Eyhem'in ağabeyi Ahmed de aynı gerekçeyle 4 ay hapiste kaldıktan sonra Hamas ile İsrail arasında yapılan Kasım 2023'teki esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan en küçük yaştaki Filistinli oldu.

AA muhabirine konuşan Eyhem'in babası Navaf Selayme, oğulları Eyhem ve Ahmed ile onların kuzenleri Muhammed ve Mutez'in İsrail askerleri tarafından, bölgeden geçen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "taş attıkları" iddiasıyla 17 Mayıs 2023'te gözaltına alındığını belirtti.

Selayme, "4'ü için de duruşmalara getirilmeleri şartıyla mahkeme boyunca ev hapsinde kalmalarına hükmedildi. Ama sonra hakim Eyhem dışında üçünün 14 yaşın üzerinde oldukları için hapishaneye gönderilmesine karar verdi." diye konuştu.

"Uluslararası hukuka göre 16 yaş altındaki çocukların hapsedilmemesi gerekirken, İsrail kanunlarına göre 14 yaşında olmalarının yeterli olduğuna" işaret eden Selayme, "Eyhem o zaman 14 yaşında değildi. Ev hapsinde tutulmasına karar verildi. Yaklaşık 20 duruşma oldu. Son duruşmalarda Eyhem hakkında 3 yıl fiili hapis cezası istendi. Avukat buna itiraz etti fakat savcı Eyhem hakkında caydırıcı ve ağır bir ceza uygulanmasında ısrarcı oldu. Savcılığın gerekçesi de Eyhem'in kamuoyu ve yerleşimciler için tehdit oluşturmasıydı." dedi.

Kudüs Bölge Mahkemesinin oğlunun bir yıl hapsine hükmettiğini aktaran baba Selayme, "Eyhem'in bir buçuk sene ev hapsinde kaldığını, bunun yeterli olduğunu belirterek temyize gittik. Bugün yüksek mahkemenin itirazımızı kabul etmediğini öğrendik. 1 Aralık'ta oğlumu cezaevine teslim etmem gerektiğini bildirdiler." diye konuştu.

"Ben oğlumu bir yıl boyunca hayatımdan çıkartmak zorunda kalacağım"

Büyük küçük herkesin Filistin topraklarını gasbedenlere saldırdığı gibi çeşitli bahanelerle gözaltına alındığına dikkati çeken Selayme, şunları kaydetti:

"Bugün bir çocuk cezaevine girince hiçbir haber alamıyorsun. Tutuklananların nereye götürüldüğünü, ne yediğini, ne içtiğini, işkenceye maruz kalıp kalmadığını bilmiyorsun. Ben oğlumu bir yıl boyunca hayatımdan çıkartmak zorunda kalacağım. Anılarıyla yaşayacağım."

İsrail'de cezaevlerinde son bir yılda 80 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen baba Selayme, "Bu açıdan çocuğumuz için endişeliyiz. Vücut yapısı yaşından küçük. Hapishanede nasıl yapacak bilmiyorum. Normalde 80 kilo olarak hapse giren bir kişi çıktığında 50-60 kiloya düşüyor. Bizim çocuğumuz zaten 30 kilo çıkarken ne halde olacak hiç bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki, Batı Şeria'daki durumun ortada olduğunu, bu nedenle insan hakları kurumlarından ümitlerini kestiklerini ifade eden Selayme, İsrail cezaevlerinde yaklaşık 450-500 Filistinli çocuğun bulunduğunu söyleyerek, "İnsan hakları savunucuları nerede?" dedi.

"Oğlum Eyhem İsrail cezaevlerindeki yaşı en küçük tutuklu olacak"

Navaf Selayme, "Oğlum Eyhem hapse girdiğinde İsrail cezaevlerindeki en küçük tutuklu olarak kayda geçecek. Ben de 30 yıl önce hapishanelerdeki yaşı en küçük tutuklu olmuştum." diye konuştu.

Tek sorunun oğlunun hapse girmesi olmadığını kaydeden Selayme, sonrasında eğitim hayatının da zora gireceğini şu sözlerle ifade etti:

"Oğlum Ahmed esir takasıyla serbest kaldı. Sonra eğitimine geri dönmede sorun yaşadı çünkü İsrail tutukluların serbest bırakıldıktan sonra okula dönmesini yasakladı. Oğlum Eyhem de cezaevinden çıktıktan sonra abisi Ahmed gibi aynı sorunla karşılaşacak, eğitimine devam edemeyecek. Ahmed eğitimine devam edemediği için onu zanaate yönlendirdik. Kendisi şu an oto tamircide çalışıyor."

"Cezaevine girecek olmamı aklım almıyor"

On gün sonra İsrail hapishanesine girmek zorunda kalacak Eyhem Selayme de "Haberi duyduğumdan bu yana benim gibi bir çocuğun cezaevine girmesini aklım almıyor. Benim yaşımdaki çocuklar oyunlar oynar, futbol oynar, akrabalarını ziyaret eder, okula gider. Ama biz Filistinli çocuklar için bu geçerli değil." dedi.

Selayme, hapishanede en çok ailesini, kardeşlerini, okulunu ve annesinin yemeklerini özleyeceğini dile getirdi.