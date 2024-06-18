Filistinli doktor İsrail gözaltında öldü - Son Dakika
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Filistinli doktor İsrail gözaltında öldü

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi'nin, İsrail tarafından gözaltına alındıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğü ortaya çıktı. İsrail Adalet Bakanlığı, doktorun ölümüyle ilgili soruşturma yapılmasını talimat verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından öldürülen sağlık çalışanlarının sayısının 496'ya yükseldiğini açıkladı.

18.06.2024 23:31
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Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi'nin, geçen kasım ayında İsrail tarafından gözaltına alındıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğü ortaya çıktı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya kentinde bir kadın hastanesinin müdürü olan Rantisi, geçen kasım ayında gözaltına alınmasından bir hafta sonra Aşkelon'da Şabak'a bağlı bir soruşturma merkezinde hayatını kaybetti.

İsrail Adalet Bakanlığı, orduya Filistinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma yapması talimatını verdi.

Şabak, 53 yaşındaki doktorun "İsrail tarafından bazı kişileri esir almakla" suçlandığını iddia etti.

Doktor Rantisi'nin ölümüyle ilgili İsrail ordusu ya da Şabak tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ortopedi bölümü başkanı doktor Adnan El Baraş da nisan ayında İsrail hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından öldürülen sağlık çalışanlarının sayısının 496'ya yükseldiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 372 Filistinli öldürüldü, 85 bin 452 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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