Filistinli Esir Cerrar İsrail Hapishanesinde Zor Şartlarda Tutuluyor

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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar, İsrail hapishanesinde hava almayan bir hücrede her gün yeniden öldüğünü ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Neve Tirtza Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tutulan Cerrar'ın ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Cerrar, ziyaret sırasında İsrail hapishanesindeki durumunu şu sözlerle anlattı:

"Tecrit edildiğim tek kişilik hücrede her gün yeniden ölüyorum. Hava almayan kutu gibi bir hücrede kalıyorum. Hücrede sadece bir tuvalet var, tavanında küçük bir pencere vardı ancak bir gün sonra onu da kapattılar. Nefes alabileceğim bir yer bırakmadılar."

Hücrede küçücük bir menfezin olduğu ve oradan nefes almaya çalıştığını aktaran Cerrar, "Nefes almak için zamanımın çoğunu o küçücük menfezin yanında geçiriyorum. Hücrede boğuluyorum, hayatta kalmak için oksijen alma umuduyla saatlerce burada öyle bekliyorum." dedi.

Havaların sıcak olması hasebiyle hücrenin daha da çekilmez hale geldiğini söyleyen Cerrar, "Özetleyecek olursak ben bir fırında tutuluyorum, aşırı sıcaktan uyuyamıyorum. Beni tecrit etmekle yetinmediler, hücrenin suyunu da kestiler. İçme suyu istediğimde en az 4 saat beklemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hücrede tecrit edildikten 8 gün sonra sadece bir kez hapishanenin avlusuna çıkmasına izin verildiğini belirten Cerrar, kendisine uzun bekleme sürelerinin ardından kötü yiyecekler verildiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde bulunan evine 26 Aralık 2023'te düzenlenen baskında gözaltına alınarak idari tutuklu olarak cezaevine gönderilen FHKC yöneticilerinden eski milletvekili Cerrar, 16 günden beri tek kişilik hücrede tutuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 200'ü aşmış durumda.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.