Filistinli Esirlerin Kötü Durumu

Güncel

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirler, İsrail hapishanelerinde çeşitli işkencelere ve tıbbi ihmale maruz kaldıklarını ifade etti.

Dün sabah saatlerinde, serbest bırakılan 456 esiri taşıyan 12 otobüs, Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi'ne ulaştı.

Hastane kaynakları, serbest bırakılan esirlerin ciddi derecede zayıflamış durumda olduğunu ve birçoğunda İsrail hapishanelerinde gördükleri işkence ve kötü muamelenin izlerinin açıkça görüldüğünü belirtti.

Kaynaklar, bazı esirlerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları şiddetli işkence nedeniyle yürüyemez hale geldiğini, birçoğunda ise sistematik ve ağır darp sonucu kaburga kırıkları oluştuğunu aktardı.

Ayrıca esirlerin çoğunda cilt hastalıkları bulunduğu ve Gazze Avrupa Hastanesi'nde kendilerine uyuz tedavisi ilaçları verildiği, birinin ise akciğer sertleşmesi nedeniyle hastaneye yatırıldığı kaydedildi.

Diyabet hastası olan bir esirin elinin, diğerinin ise ayağının kesildiği ve hapishanede gerekli tıbbi tedaviyi alamamaları nedeniyle uzuvlarını kaybettikleri ifade edildi.

Tıbbi ihmal Filistinli esirin akciğer sertleşmesi yaşamasına yol açtı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım kapsamında düzenlenen kara saldırısı sırasında Han Yunus kentinin batısındaki Nasır Hastanesi'nde bulunan İbrahim el-Guti'yi alıkoydu.

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 7. ve son etabında serbest bırakılan Guti, İsrail hapishanelerinde yaşadığı tutukluluk süreci ve işkencelerin ardından Gazze Avrupa Hastanesi'nde hayata tutunmaya çalışıyor.

Akciğer sertleşmesi hastalığı nedeniyle cezaevi süresince Ramle Hapishanesi Hastanesi'nde tedavi gören Guti, İsrail hapishanelerinde tıbbi ihmale maruz kalan yüzlerce hastadan sadece biri.

Guti, nefes almasına yardımcı olması için oksijen cihazı kullanıyor. Doktorlar Guti'nin hapishanede akciğerlerine ne kadar zarar verildiğini araştırıyor.

"İsrail hapishanelerinde seni hayatla ölüm arasında tutuyorlar"

İsrail hapishanelerinde geçirdiği süreci AA muhabirine anlatan Guti, "Orada (İsrail hapishanelerinde) seni tamamen iyileştirmiyorlar ama ölüme de terk etmiyorlar. Seni hayatla ölüm arasında tutuyorlar." dedi.

Ağrı ve halsizliğe rağmen özgürlük anının kendisi için dönüm noktası olduğunu söyleyen Guti, "Özgürlüğün tadını almak tarif edilemez bir duygu. Böyle hissetmeyi beklemiyordum." diye konuştu.

Serbest bırakılan Filistinli, ikinci bacağını kaybetmenin endişesini yaşıyor

Guti'nin hemen yanındaki hasta yatağında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Sabit Ebu Hatır bulunuyor.

Bir bacağı ampute edilmiş, diğer bacağı ise şiş ve morarmış durumda, bu da onu ikinci bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Ebu Hatır, 25 Aralık 2023'te İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmiş yüzlerce kişiyle beraber kaldığı Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla'da yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNWRA) ait bir okuldan İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

Ancak Ebu Hatır, alıkonulmasının, İsrail hapishanelerindeki kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle bir bacağını kaybetmesine yol açacağını bilmiyordu.

Diyabet hastası olduğunu ifade eden Ebu Hatır, hastalığının alıkonulduktan sonra hızla ilerlediğini ve tıbbi ihmale maruz kaldığı için bacağının 27 Ağustos'ta kesildiğini aktardı.

Ebu Hatır, şöyle devam etti:

"Ancak çektiğim acılar burada bitmedi. Hapishanedeki tuvalette düşerek diğer bacağımı da sakatladım. Yaralanan bacağım şişerek daha da kötüleşti. Diğer bacağım da kesilmek zorunda kalabilir."

Sağlık durumu kötü olmasına rağmen, serbest bırakılıp Gazze'ye ulaşmasının kendisini şaşırttığını, hapishanede öleceğini düşündüğünü kaydeden Ebu Hatır, "Buraya ulaşacağımıza dair hiç umudum yoktu. Ama yolda ilerlerken ve buraya vardığımızda, bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü anladım." diyerek sevincini dile getirdi.

Tüm esirlerin ortak sorunu: Tıbbi ihmal

Filistinli esirlerle ilgilenen kuruluşlara göre, onlarca Filistinli mahkum, asgari düzeyde sağlık hizmeti alamadan, kronik ve ciddi hastalıklardan muzdarip yıllarca İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

İsrail hapishane yönetimi, esirlere karşı tıbbi ihmali bir ceza ve intikam aracı olarak kullanıyor.

Gerekli tedaviyi sağlamayarak hastalıklarını ağırlaştırıyor ve bazı durumlarda bu ihmal uzuvların kaybedilmesine neden oluyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle onlarca Filistinli esir hayatını kaybetti.

Serbest bırakılan Filistinli esirlerin çoğunun vücutlarında işkence izleri, kırıklar ve tıbbi ihmal nedeniyle kötüleşen hastalıklar görüldü.

Öte yandan, Filistinli grupların serbest bıraktığı İsrailli esirlerin çoğunun fiziksel ve psikolojik durumlarının iyi olması dikkati çekti.

Halihazırda Gazze'de 59 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor. Buna karşın, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli esir tutuluyor; bunların arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli ile Gazze'deki 25 İsrailli esir serbest bırakılırken, İsrail saldırılarında öldüğü açıklanan 8 esirin cenazesi de teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.