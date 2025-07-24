Filistinli Esirlerin Zorlu Koşulları - Son Dakika
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Filistinli Esirlerin Zorlu Koşulları

24.07.2025 11:33
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Rakefet bölümündeki Filistinli tutuklular, dış dünyadan izole ve korkunç şartlarda tutuluyor.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail'in Ayalon Hapishanesi'nin yaklaşık bir yıl önce yerin altında kurulan Rakefet bölümündeki Filistinlilerin, dış dünyayla bağları tamamen koparılmış şekilde son derece zorlu ve korkunç koşullarda tutulduklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN, 21 Temmuz'da İsrail'in orta kesiminde yüksek güvenlikli Ayalon Hapishanesi'nin yer altında kameralarla donatılmış Rakefet bölümüyle ilgili detaylar paylaştı.

Hapishanenin Rakefet bölümünün bir yıl önce açıldığı ve "Hamas'ın seçkin unsurları ve deniz birlikleri mensuplarının burada tutulduğunu" aktaran KAN, İsrail'in Lübnan'da tutukladığı Hizbullah'ın Rıdvan Gücü unsurlarını da hapishanenin bu bölümünde tuttuğunu belirtti.

Rakefet bölümünde tutulanların günün 23 saatini kapalı hücrelerde geçirdikleri, günde sadece bir saatlik süreyle beton dar bir alana çıkabildiklerine işaret eden KAN, şu ifadeleri kullandı:

"Bir saatlik süre zarfında da yürüme ve lavabo ihtiyacını karşılayan tutukluların kendi aralarında konuşmaları yasak. Tutukluların dar alanın duvarlarında görebildiği tek şey Gazze'deki yıkıma dair resimler."

Tutukluların Rakefet bölümünün dışına hiçbir şekilde çıkmalarına izin verilmediği bilgisinin paylaşan KAN, "Hapishanenin Rakefet bölümündekilerin avukatla görüşme, tıbbi müdahale veya mahkeme oturumu için dahi çıkışına izin verilmiyor, tüm bunlar içeride yapılıyor." bilgilerini aktardı.

Rakefet bölümündeki esirler sıkı gözetim altındalar

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu ve avukat Emani Serahine, müvekkili olan Filistinlileri ziyaret etmek için gittiği Ayalon Hapishanesi'ndeki Rakefet bölümüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kendilerine ulaşan bilgilere göre İsrail hapishanesinin Rakefet bölümünde tutulan Filistinli esirlerin dünyayla bağları tamamen koparılmış bir şekilde çok zor şartlarda yaşadıklarını belirten Serahine, "İsrail'in Gazze'de soykırım savaşını başlattığı günden bu yana bu hapishaneyi birçok kez ziyaret ettik. Bu ziyaretler arasında en zor olanı da avukatların yaptığı ziyaret oldu." dedi.

Rakefet bölümünde kalan esirlerin sıkı gözetim altında olduklarını belirten Serahine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretler sırasında Filistinliler hakkında bilgi almak son derece zor. Çünkü tutukluların ve avukatların dillendirdiği her kelime denetleniyor. Hapishanede çok büyük bir korku söz konusu, bu korkuyu esirlerin yüzlerinde net olarak görebiliyorsun."

Ayalon Hapishanesi'nde yer altında inşa edilen Rakefet bölümünde kalan esirlerle ilgili elde olan bilgilerin çok az olduğuna dikkati çeken Serahine, "Hapishane ziyaretlerini koordine etme ve Rakefet bölündeki tutukluların yaşadıklarıyla ilgili daha fazla bilgi elde etme konusunda da büyük zorluklar çekiyoruz." diye konuştu.

Bu bölüme gerçekleştirilen ziyaretlerde esirlerin oldukça zor koşullarda tutulduklarının anlaşıldığını dile getiren Serahine, "Rekafet bölümüyle ilgili elde ettiğimiz bilgiler kısıtlı. Avukatların ziyareti sırasında dahi gardiyan hücrede yanlarında duruyor." ifadelerini kullandı.

Güneşin doğuşunu ve batışını görmüyorlar

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının farklı bölgelerinde bulundurduğu birçok hapishanede Filistinli ve Lübnanlı tutukluların kaldığını söyleyen Serahine, "Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilerin tümüyle ilgili İsrail hapishanelerinde çok zor ve sert uygulamalar var." dedi.

Bir ziyaret sırasında Ayalon Hapishanesindeki Filistinli tutuklulardan birinin zamanın farkında olmadığını dillendirdiğini anlatan Serahine, "Hapishanede tutulanların günde bir saat egzersiz alanına çıkmalarına izin veriliyor. Bu alan da yeraltında olduğu için güneşin doğuşunu veya batışını göremiyorlar ve zamanın farkında değiller." sözlerini sarf etti.

Dış dünyadan izole ediliyorlar

Rakefet bölümünde tutulan Filistinlilerin dış dünyadan koparıldığını ifade eden Serahine, şunları kaydetti:

"Ayalon Hapishanesi'ndeki bir Filistinli kendisini ziyarete giden avukata inanamadı. Filistinli, avukatın, İsrail'in kendisine öldüğünü söylediği ailesi hakkında bilgi vermesi üzerine ağlamaya başladı. Tabii bu sırada İsrailli gardiyan içeri girerek Filistinliye ailesiyle ilgili bilgi verilmesini engelledi."

İsrail Hapishane İdaresinin Filistinli esirleri dış dünyadan izole ettiği ve aileleriyle ilgili hiçbir bilgiye ulaşmalarına izin vermediğini aktaran Serahine, İsrailli askeri yetkililerin de esirleri aileleriyle ilgili yanlış bilgilendirdiklerine vurgu yaptı.

Serahine, "Ayalon Hapishanesi'nin Rakefet bölümünde tutulan Filistinli esirler benzeri görülmemiş zorlu şartlarda yaşıyor. Filistinli esirlerin dış dünyayla tek bağlantıları gardiyan gözetiminde avukatla yapılan görüşmeler." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri abluka altına alarak havadan ve karadan bombaladığı Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu binlerce Filistinliden birçoğunu hala hapishanelerde tutmaya devam ediyor.

Filistin insan hakları ve İsrail medyasındaki raporlara göre, İsrail hapishanelerinde tutulan 10 bin 800 Filistinli açlık ve işkencelerin yanı sıra tıbbi ihmallere maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, Son Dakika

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