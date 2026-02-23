Filistinli Esirlerle Dayanışma Gösterisi - Son Dakika
Filistinli Esirlerle Dayanışma Gösterisi

23.02.2026 19:11
Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerle dayanışma ve maruz kaldıkları zorlu koşulları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Gazze şehrindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yerleşkesi önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü soykırım ve abluka sırasında esir alınan Filistinlilerin yakınları tarafından organize edilen eyleme Filistinli grupların temsilcileri de destek verdi.

Ellerinde alıkonulan yakınlarının ve Filistin hareketinin önemli isimlerinin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler için uluslararası koruma talep eden pankartlar açtı.

Özellikle ramazan ayında İsrail hapishanelerindeki aile üyelerinin yaşam şartlarının insani standartlara getirilmesini talep eden Filistinliler, ellerinde çocuklarının ve esirlerin fotoğraflarını tutarak sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in hapsetme politikasına tepki göstererek, "Hücreler ve tutukevleri bizi korkutamaz", "Esirler özgürleşene dek yorulmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz" ve "Ey esir, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'e karşı dimdik ayakta olmalısın" şeklinde sloganlar attı.

Bölgedeki olağanüstü koşulların göz önüne alınmasını isteyen eylemciler, Kızılhaç'ın hapishane ziyaretlerini sıklaştırmasını ve tutukluların korunması için daha aktif rol almasını talep etti.

"Esirler öncelikli gündem olmalı"

Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde bir yıldan uzun süre önce sivil savunma görevini yaptığı sırada İsrail tarafından alıkonulan Hazım Salim'in eşi Visam Salim, "Küçük oğlum, babasının ne zaman döneceğini, neden iftar sofrasında bizimle olmadığını ve neden sürekli uzak kaldığını soruyor. En çok zorlandığım şeyler bunlar. Uluslararası toplum harekete geçmeli ve (İsrail'in alıkoyduğu) esirler meselesini öncelikli gündemlerden biri haline getirmeli." dedi.

Gazze'deki Filistin Esir İşleri Kurumu Koordinatörü Neşet El-Vahidi ise İsrail hapishanelerindeki koşulların, özellikle Bakan Ben-Gvir döneminde en kötü dönemlerinden birine ulaştığını vurguladı.

Vahidi, İsrail tarafından alıkonulan Filistinlilerin ve avukatlarının ağır ihlallere tanıklık ettiğini ifade ederek, "Uluslararası insan hakları kurumlarını, esirlerin durumunu takip etmek ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymasını sağlamak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk ve 66'sı kadın olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Raporlarda, tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığı, bu durumun onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtiliyor.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Ben-Gvir, ramazan ayı yaklaşırken gerçekleştirdiği provokatif baskında, İsrail'in hapishane koşullarını asgari düzeye indirmesinin ardından Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici" olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

