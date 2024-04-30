Filistinli Gençler Alman Büyükelçiyi Protesto Etti - Son Dakika
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Filistinli Gençler Alman Büyükelçiyi Protesto Etti

Filistinli Gençler Alman Büyükelçiyi Protesto Etti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Birzeit Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli gençler, Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert'in dahil olduğu Avrupalı heyetin ziyaretini protesto ederek onları uzaklaştırdı. Filistinli öğrenciler, Almanya'nın Gazze'ye karşı savaşa ve soykırım suçuna destek verdiğini iddia ederek heyeti protesto etti. Alman Büyükelçi Seibert'in ziyaretini yarıda bırakarak aracına yönelmesi ve Filistinli öğrencilerin protestolarına devam etmesi görüntülere yansıdı. Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri, siyasi ve mali destekle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davaya ilişkin ihtiyati tedbir kararlarının yarın açıklanması bekleniyor.

30.04.2024 16:23
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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Birzeit Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli gençler, Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert'in dahil olduğu Avrupalı heyetin ziyaretini protesto ederek onları uzaklaştırdı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Birzeit Üniversitesi temsilcisi Ömer Kaid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok sayıda öğrenci, üniversitedeki Filistin müzesini ziyaret etmek isteyen ve aralarında Almanya Büyükelçisi de bulunan heyeti uzaklaştırdı." dedi.

Kaid, Filistinli öğrencilerin "İsrail'in Gazze'ye karşı savaşına ve soykırım suçuna destek veren Almanya heyetini" protesto ettiğini belirtti.

Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya ve Almanya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin, Filistin müzesini ziyaret amacıyla Birzeit Üniversitesine geldiği öğrenildi.

Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde, Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Seibert'in ziyaretini yarıda bırakarak aracına yöneldiği görülüyor.

Seibert'i aracına kadar takip eden Filistinli öğrencilerin, Alman büyükelçi bölgeyi terk edene kadar protestolarına devam ettiği görülüyor.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze Şeridi'ne saldırılarına destek vermekle suçlanan Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen davasına ilişkin ihtiyati tedbir kararlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Nikaragua'nın 1 Mart'ta açtığı davada, Almanya, uluslararası hukuku İsrail'e verdiği askeri, siyasi ve mali destekle Gazze'de soykırım işlenmesini kolaylaştırmak ve Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket etmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Gençler Alman Büyükelçiyi Protesto Etti - Son Dakika

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