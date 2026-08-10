Filistinli Hristiyanlar Tehdit Altında - Son Dakika
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Filistinli Hristiyanlar Tehdit Altında

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Filistin Kilise İşleri Komitesi, İsrail saldırılarının Hristiyan toplulukları tehdit ettiğini belirtti.

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, İsrail saldırılarının Hristiyan toplulukların Filistin topraklarındaki varlığını tehdit ettiği uyarısında bulunarak, Hristiyan köyü Taybe'nin askeri bölge ilan edilmesine tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Komiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki kiliselerin dini liderleri ve idarecilerine gönderilen mektupta, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına ve özel olarak Filistinli Hristiyanlara yönelik artan İsrail saldırılarından duyulan derin endişe dile getirildi.

Hristiyan köyü Taybe'nin askeri bölge ilan edilmesine tepki gösterilen mektupta, "Filistinli Hristiyanların maruz kaldığı saldırılar artık münferit vakalar olmaktan çıktı, aksine Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını, toprak gaspını, yerleşim birimlerinin genişletilmesini ve ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları içeren sürekli bir süreç kapsamında gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in din adamları, rahibeler, kiliseler, manastırlar, özel mülkler ve kilise kurumlarına yönelik sistematik saldırı politikasının Filistinli Hristiyan topluluklar üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğu ve onların bu topraklardaki köklü varlığını tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Mektupta, dünya genelindeki kiliselerin dini liderlerine, "Filistin kiliselerinin ve din adamlarının sesine kulak verme ve Filistin'i ziyaret ederek gerçekleri yerinde görme" çağrısı yapıldı.

Filistin'in kalan tek Hristiyan köyü Taybe

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 7 Ağustos'ta da Taybe köyü sakinlerine saldırırken, Hristiyan Taybe köyü İsrail ordusu tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde bulunan Taybe beldesinde yaşananların "acı verici" olduğu belirtilerek, beldenin Filistin'de tamamen Hristiyan nüfusa sahip son yerleşimlerden biri olduğu ifade edildi.

Taybe'de nüfusun azaldığına dikkat çekilen açıklamada, 2023'ten bu yana İsrail saldırılarının artması nedeniyle giderek daha fazla Hristiyan ailenin Filistin'den ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Filistin'in dini ve tarihi önemiyle öne çıkan Taybe'de çok sayıda tarihi yapı ve kilise bulunurken, turizm bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Filistinli kuruma göre 2026'nın ilk yarısında 3 bin 488 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, İsrailliler 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

İsraillilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 12 bin 500 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 890 yangın çıkarıldığı ve 200 yeni yerleşim noktası kurulduğu belirtildi.

Aynı dönemde İsrail ordusu ve İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsraillinin, işgal altındaki Kudüs dahil 156 yerleşim ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşadığı belirtiliyor.

Filistinliler, Batı Şeria'daki saldırıların İsrail'in bölgeyi ilhakını resmen ilan etmesinin önünü açmayı amaçladığını ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen bağımsız Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldıracağını vurguluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Hristiyanlar Tehdit Altında - Son Dakika

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