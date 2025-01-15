Filistinli Mültecilere Yardım Tehdit Altında - Son Dakika
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Filistinli Mültecilere Yardım Tehdit Altında

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in yasaklarının Gazze'deki durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

15.01.2025 17:57
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistin'deki faaliyetlerinin İsrail tarafından yasaklanması çabalarının Gazze'deki durumu olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, "zayıflamalarının daha büyük istikrarsızlığı körükleyeceğini" belirtti.

Lazzarini, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" toplantısında konuştu.

İsrail'in UNRWA'nın Filistin'deki faaliyetlerini yasaklamaya yönelik 2 yasasının yürürlüğe girmesi halinde bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla çeliştiğini vurgulayan Lazzarini, İsrail'in uluslararası hukuku çiğnemesinin ve UNRWA karşıtı kampanya yürütmesinin Filistinli çalışanlar için de risk teşkil ettiğini kaydetti.

Lazzarini, UNRWA çalışanlarının, İsrailli yetkililer tarafından "korkutulduğunu ve rahatsız edildiğini" söyleyerek, "Birleşmiş Milletlerin (BM) sunduğu ayrıcalık ve dokunulmazlığa tam saygı duyulmamasının, UNRWA'nın operasyonlarına zarar vereceğini" dile getirdi.

Genel Komiser Lazzarini, "UNRWA'nın ani ya da kademeli çöküşü, yalnızca Gazze'deki muazzam acıyı daha da artıracaktır." diye konuşarak kuruluşun "dağılmasının", işgal altındaki Batı Şeria'da "sosyal düzenin bozulmasını artıracağına" işaret etti.

"UNRWA'nın zayıflaması, daha büyük istikrarsızlığı körükleyecektir." diye konuşan Lazzarini, kuruluşun hizmetlerinin "eninde sonunda Filistin yönetimi idaresine bırakılması" amacının değişmediğini kaydetti.

UNRWA'nın sağlık ve eğitim gibi alanlardaki faaliyetlerine de dikkati çeken Lazzarini, Gazze'de ve Batı Şeria'da eğitimin devam etmemesi halinde "Filistinli çocuklardan bir neslin feda edilmiş olacağını" söyledi.

Lazzarini, çok taraflılık ve uluslararası düzen temelinde başarılı olunabileceğini vurgulayarak, "UNRWA'yı, varlığını aniden sonlandırmakla tehdit eden siyasi saldırılar ve mali zorluklardan korumak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim 2024'te İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.??????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Mültecilere Yardım Tehdit Altında - Son Dakika

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