Filistinli Ressam İlham el-Astal, İsrail Saldırılarının Acılarını Eserlerine Yansıtıyor

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Filistinli ressam İlham el-Astal, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yönelik devam eden saldırıları sonucunda meydana gelen yerinden edilme ve işkence gibi acıları eserlerine yansıtıyor.

Kadın sanatçı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yıkılan evlerin enkazı üzerinde fırçası ve yağlı boyalarıyla yıkıcı İsrail saldırıları sonucu Filistinlilerin çektiği acıları resmediyor.

"Felaket ve Acı" adını verdiği resimlerinde İsrail saldırılarının dönüm noktaları sayılabilecek olayları somutlaştıran Astal, eserleriyle Filistin halkının yaşadığı acıları ve trajedileri dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

AA muhabirine konuşan Astal, "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde yaşadığı bu acımasız saldırıların dönüm noktalarını vurgulamak için yağlı boya kullanarak felaket ve acıların resmini çizdim." dedi.

Bedir Dahlan'ın hikayesi

Tablo ve çizimlerinde, 20 Haziran'da İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan ve bir ay gözaltında kaldığı süre boyunca maruz kaldığı şiddetli işkence sonucu ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşayan eski Filistinli esir Bedr Dahlan'ın başta olmak üzere birçok hikayeye yer veren Astal, "Dahlan, İsrail hapishanelerinden, şok geçirmiş bir halde, gözleri şiş ve tüm dünyanın dikkatini çeken zayıf bir vücutla serbest bırakıldı. Dahlan'ın vücudunda, özellikle yüzünde ve ellerinde, İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumların maruz kaldığı işkencenin boyutunu yansıtan çok sayıda yaralanma görülüyordu. Bu beni derinden etkiledi. Filistinli esirlerin yaşadığı acı ve kederi sanatıma yansıtmak istedim."

-İsrail ordusuna ait bir köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın da eserlerine yansıdı

Bir eserinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda dar bir sokaktaki evinde yatağında uzanmış halde İsrail ordusunun köpeklerinden birinin vahşice saldırısına uğrayan Filistinli yaşlı kadın Devlet et-Tennani'nin yaşadığı dehşeti de yansıtan Filistinli Sanatçı, "İsrail ordusunun köpeklerinden birinin yaşlı kadına yaptığı vahşi saldırının görüntüsü her bakımdan unutulmaz, aksine her özgür ve onurlu insanın içinde derin bir yara bırakmıştır." diye konuştu.

-Resimlerinde kilise ve cami saldırılarına da yer veriyor

Astal, resimlerin aynı zamanda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kilise ve camileri hedef alıp, yok ederek dinlere yönelik saldırganlığını da yansıttığını söyledi.

Eserlerinde Gazze Şeridi'ndeki kentlerde yaşayan Filistinlilerin, İsrail'in kara saldırıları nedeniyle maruz kaldığı zorunlu göç konusunu da ele alan Astal, "İsrail ordusu, Filistinlileri, kavurucu güneşin altında uzun mesafeler yürüyerek, evlerini, projelerini ve eşyalarını geride bırakmaya, güvenli olduğu söylenen bölgelere göçmeye, hayvanlar için bile uygun olmayan çadırlarda zorlu koşullarda yaşamaya mecbur bıraktı." şeklinde konuştu.

Filistinli ressam İlham el-Astal, "Eserlerimde Filistinlilerin yerinden edilme, tutuklanma ve işkence nedeniyle yaşadığı acı ve trajedileri somutlaştırmaya, derlemeye ve dünyaya Filistin halkının yaşamayı hak ettiği mesajını vermeye çalıştım." dedi.