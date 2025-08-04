Filistinliler İsrail\'i Protesto Etti

GAZZE, 4 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerinde binlerce Filistinli İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden askeri saldırılarını ve yardımları engellemesini protesto etti. İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle bölgede yaygın şekilde beslenme yetersizliği ve açlık yaşanıyor.

Pazar günü Ramallah'ın orta kesimindeki El-Menara Meydanı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarını taşıdı.

El Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistin Devleti'ni tanımaya karar veren dünya ülkelerine, bunu ertelememelerini ve bu karara şart koymamalarını söylemeliyiz" dedi.

Saydam, "Filistinliler için bir torba un ve gıda, onurları, vatanları, özgürlükleri ve bağımsızlıklarından daha önemli değildir" ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf ise savaşı durdurma, kuşatmayı kaldırma, insani yardım malzemelerinin girişini sağlama ve özgürlük ve bağımsızlık için azim ve direnişi güçlendirme yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Nablus, Tubas, Kalkilya, Salfit, Cenin ve El Halil şehirlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Öte yandan Hamas'ın medya ofisi pazar günü, insani yardım taşıyan 22.000'den fazla tırın an itibarıyla Gazze Şeridi'nin sınır kapılarında mahsur kaldığını belirtti. Bu tırların çoğunun Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara ait olduğu bildirildi.