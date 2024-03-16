Filistinliler, İsrail saldırılarına rağmen sokak hayvanlarını unutmuyor

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Filistinliler, İsrail'in altıncı ayına giren saldırılarına ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle aç ve susuz kalmalarına rağmen sokak hayvanlarını unutmuyor.

Sulala Hayvan Bakım Derneği Başkanı Said el-Ar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde tek katlı bir evin bahçesini köpekler için bakım evine dönüştürdü.

Daha önce büyük bir barınak sahibi olan Ar, İsrail saldırılarının ardından çalışmalarını Refah'taki yeni ve küçük bu mekana taşımak zorunda kaldı.

Bir grup gençle birlikte yaralı, sakat ve aç köpekleri toplayarak yeni kurdukları bakım evine getiren Ar, Gazze genelinde yaşanan açlıktan bu hayvanların da etkilendiğini belirtti.

Hayvanlarıyla birlikte sürekli yer değiştirmek zorunda kaldı

Ar ve beraberindeki ekip, kuzeydeki Gazze kentinde bulunan büyük barınaklarında beslenen onlarca hayvandan sadece az bir kısmını yanlarına alabildi. Şu ana kadar çok yer değiştirdiklerini aktaran Ar, son olarak Refah'a geldiklerini anlattı.

Gazze'de hayvanların durumunun içler acısı olduğunu, kuzeyde yaralı, hasta ve yiyecek bulamayan hayvanlar bulunduğunu dile getiren Ar, "Savaş başladığında, uzun süreceği düşüncesiyle yüklü miktarda hayvan yemi ve mama satın aldık. Ancak vatandaşların göç etmesiyle birlikte üzerimizdeki yük de arttı. Kendi kedi ve köpeklerimizi beslemenin yanı sıra göçmenlerin getirdiği hayvanlara da yem verir olduk. Ancak zamanla elimizdeki yem tükendi." dedi.

Savaş ve abluka nedeniyle Gazze'de hayvan yemi bulamadıklarını vurgulayan Ar, son olarak Gazze'ye gelen sağlık heyetlerinden birinde gönüllü olarak görev yapan Amerikalı bir doktor aracılığıyla az miktarda yem bulduklarını söyledi.

Yem ve mama bulamadıkları için kedi ve köpekleri, insanların yediği yiyeceklerle beslemek zorunda kaldıklarını aktaran Ar, Avustralya'dan hayvan yemi sevkiyatı yapılmasını beklediklerini belirtti ve bunun Gazze'ye girişine izin verilmesi temennisinde bulundu.

Kuzeydeki hayvanlara yem ve mama temin etmek istiyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'ye seslenen hayvansever Ar, tüm hayvan yem ve mamalarının Gazze'ye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Saldırıların bitmesi ve Gazze'nin kuzeyine dönerek orada Filistinlilerin cesetlerini yiyen hayvanları doyurmak istediklerini dile getiren Sulala Hayvan Bakım Derneği Başkanı Said el-Ar, saldırıların sonrasında derneğin çalışmalarını genişletmeyi ve hayvanlar için entegre bir barınak kurarak, tam bakım sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.