Filistinliler Kuzeye Dönüşte Israrcı - Son Dakika
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Filistinliler Kuzeye Dönüşte Israrcı

İsrail'in geçişleri engellemesine rağmen on binlerce Filistinli, yıkılan evlerine geri dönmek için toplandı.

26.01.2025 16:18
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İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüğünü ihlal ederek Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişlere izin vermemesine karşın, on binlerce Filistinli yıkılmış da olsa Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yollara döküldü.

Sosyal medyada paylaşılan dron görüntülerine göre, on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzey-güney bağlantısını sağlayan, sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi'nde toplandı.

Reşid Caddesi'nde bekleyişlerini sürdüren bazı Filistinlilerin yanlarına taşıyabilecekleri kadar eşya aldığı görülürken bazılarınınsa eşya yüklü araçlarıyla Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'na açılan yollarda beklediği görüntülere yansıdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistinlilerin, İsrail ordusunca yıkılmış olduğunu bilmelerine rağmen evlerine dönmekte kararlı olduğu ve on binlercesinin geceyi dondurucu soğuğa rağmen Reşid Caddesi'nde geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan bir diğer ana güzergah Selahaddin Caddesi'nde de zorla yerinden edilen Filistinlilerin bekleyişini sürdürdüğü sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, Filistinlilerin araçlarıyla caddede uzun konvoylar oluşturdukları ve İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'nu geçişlere açmasını bekledikleri görüldü.

İsrail, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermiyor

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli İsrailli esirin dün serbest bırakılmaması bahane gösterilerek söz konusu esir serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

İsrail'in, anlaşma kapsamında bugün Filistinlilerin kuzeye geçişine izin vermesi gerekiyordu.

İsrail saldırılarında Gazze'nin kuzeyinin yüzde 80'i yıkıldı

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göre, İsrail'in şiddetli saldırı ve kuşatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'i tamamen yıkılırken 300 binden fazla Filistinli evsiz kaldı.

Yıkıma maruz kalan bölgeler arasında Cibaliya kentinin doğu ve batı kısımlarının yanı sıra Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinliler Kuzeye Dönüşte Israrcı - Son Dakika

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