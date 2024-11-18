Film ve Sanat Festivalleri Dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Film ve Sanat Festivalleri Dalgası

Çeşitli şehirlerde uluslararası film festivalleri ve sanat fuarları bu hafta aktif olacak.

18.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali" (IDFA) 14-24 Kasım'da Hollanda'da, "EnergaCamerimage Uluslararası Film Festivali" 16-23 Kasım'da Polonya'nın Torun şehrinde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl "Anlamlı Anlar" temasıyla 16-23 Kasım'da Katar'da gerçekleştirilecek Ajyal Film Festivali, "Voices from Palestine" ve "From Ground Zero Experience" bölümleriyle Filistinlilerin sansür, yanlış temsil ve soykırım karşısındaki seslerini duyuracak.

Daha önce "Doc Circuit Montreal" olarak bilinen "Montreal Uluslararası Belgesel Festivali" (RIDM) 20 Kasım'da Kanada'nın Montreal kentinde başlıyor.

Kuzey Avrupa'nın en büyük film festivallerinden biri olarak gösterilen "Tallinn Black Nights Film Festivali" 28. kez, 24 Kasım'a kadar izleyicileri ağırlayacak. Festivalde Hatice Aşkın'ın ilk uzun metraj sinema filmi "Adresi Olmayan Ev"in de dünya prömiyeri yapılacak.

Sanat fuarları

Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Abu Dhabi Sanat Fuarı", 20-24 Kasım arasında sanat galerileri, sanat ve tasarım vakıfları ile birçok sanatçıyı ağırlayacak. Eğitim programları ve konuşmaların yer aldığı fuara, Türkiye'den Sevil Dolmacı Gallery ilk kez katılacak.

Sevil Dolmacı Gallery, Türkiye'den uluslararası alanda üretimler yapan ve müze projelerinde yer alan Ahmet Oran, Ekrem Yalçındağ ve Nevin Aladağ'ın son üretimleri ile Avrupa'dan 2005 yılında Romanya'yı Venedik bienalinde temsil etmiş Daniel Knorr işlerini fuarda beğeniye sunacak.

İngiltere'de 21-24 Kasım arasında düzenlenecek "Woolwich Çağdaş Baskı Fuarı"nda genç sanatçılara çağdaş baskı sanatına dair yeni yaklaşımlar gösterilirken, önde gelen uluslararası baskı sanatçıları ve uzmanlar da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Fransız sanat fuarı "Fab Paris"in yeni edisyonu, 22-27 Kasım arasında Grand Palais'de gerçekleştirilecek. Fine Arts Paris ve La Biennale kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen sanat fuarında, güzel sanatlar, mobilya, antika ve mücevherat alanında eserler sergilenecek.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen antikacıların ve sanat galerilerinin yer aldığı "Feriarte", 23 Kasım-1 Aralık ??arasında gerçekleştirilecek. Avrupa ve Doğu tarihinin antik kültürlerine ve dekoratif sanatlarına dair bir izlenim sunacak fuarda, mobilya, dekoratif ve koleksiyonluk objeler, mücevherler, usta sanatçıların resimleri ve heykelleri yer alacak.

Hollanda'nın ulusal sanat fuarı "Pan Amsterdam 2024" de 24 Kasım-1 Aralık arasında sanat, antika ve tasarım severleri ağırlayacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 22 Kasım'da "Gladyatör 2", "Wicked: Part I", "Armor", "Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin." ve "Never Look Away" olmak üzere, 5 film izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu David Scarpa imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, aksiyon ve macera türündeki "Gladyatör 2" filminin oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen gibi isimler yer alıyor.

Müzikal türündeki "Wicked: Part I" filminde ise Ariana Grande, Cynthia Erivo, Peter Dinklage, Jeff Goldblum rol alırken, "Armor" filminde ise Sylvester Stallone, Jason Patric, Feff Chase, Josh Wiggins gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Abu Dhabi, Amsterdam, Belgesel, Hollanda, Polonya, Sinema, Güncel, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Film ve Sanat Festivalleri Dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: Film ve Sanat Festivalleri Dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.