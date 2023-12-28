Film yapımcısı Nicole Jenes, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını hicvederek sosyal medyada tepki topluyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını hicvederek yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan film yapımcısı Nicole Jenes, İsrail ordusunda pek çok farklı ülkeden gelen kişilerin, "Tanrı'nın adını birilerini öldürmek ve soykırım yapmak için kullandığını" söyledi.

Batılı hükümetlerin desteğini alarak 2 ayı aşkın süredir çocuklar başta olmak üzere, Gazze'de 20 binden fazla sivilin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye saldırıları, sanat dünyası ve sosyal medyada eleştiri ve tepkiyle karşılanıyor.

Romanya ve İspanya vatandaşı film yapımcısı ve sosyal medya içerik üreticisi Jenes de sosyal medya hesabından, İsrail'i eleştiren ve Filistin'e destek olan paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Mısır'da yaşayan ve Filistin'e desteğinin "vicdanlı olmasıyla" ilgili bir şey olduğunu belirten Jenes, İsrail'i hicveden sosyal medya paylaşımları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nicole Jenes, Filistin'e destek olmanın, kişinin dini inancı veya kendisini nasıl tanımladığıyla ilgisi olmadığını vurgulayarak "Vicdanlı olmak, orada yaşananları anlamak için yeterli. 21'inci yüzyılda yetişkinlere, çocukları öldürmenin, bu tür bir katliamın ve soykırımın yanlış olduğunu açıklamak zorunda kalmamalıyız." sözleriyle tepki gösterdi.

Jenes, Batılı ülkeler başta olmak üzere hükümetler ile vatandaşların, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tutum ve taleplerinin farklılığına işaret ederek hükümetlerin, "sokaklarda protesto eden milyonlarca insanın görüşlerini sormadan" karar aldığını ifade etti.

Filistin halkının seçme, oy verme ve davaları hakkında konuşma hakkı olması gerektiğinin altını çizen Jenes, Filistinlilerin sesinin, politik olarak bu konuya "önderlik etmesinin" önemine işaret etti.

"Batı medyasının yaptığı sadece zırvalık"

İnsanların, Batı medyasına güvenini yitirdiğine dikkati çeken Jenes, "Batı medyasının yaptığı sadece zırvalık. Onların haberlerini okumuyoruz, Gazze'de olanları doğrudan bölgeden görüyoruz." dedi.

Jenes, sosyal medyada ürettiği içeriklerle ulaşmaya çalıştığı hedef kitlenin Gazze'de yaşananlar hakkında fikri olmayanlar olduğunu söyleyerek "Amacım; yıllarca Batı medyasınca demokrasi ve özgürlüğe ilişkin çifte standartla beyni yıkanan kişilerin, komedi ve hiciv yoluyla (Gazze'de) ne yaşandığını anlamasını sağlamak. Onlara bebeklerin öldürülmesinin yanlış olduğunu anlatmalıyım." ifadelerini kullandı.

"Komedi, siyaset şaka haline getirildiğinde ciddiye alınıyor"

Sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı içeriklere ilişkin Jenes, "Hiciv yaklaşımını seçiyorum. Diyeceğim şey tartışmaya yol açabilir ancak komedi, siyaset şaka haline getirildiğinde ciddiye alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nicole Jenes, sosyal medyada kullanıcıların Gazze'deki duruma karşı duyarsızlaşmasına dikkati çekerek "Çocukların parçalandığı çok sayıda görüntü ve videolar gördükleri için insanlar bunlara karşı duyarsızlaştı. Bu yüzden onlara, konuyla ilgilenmeseler de (olanları) hatırlatmalıyız." diye konuştu.

Jenes, hiciv ve mizaha ilgi duyan insanların dikkatini yaptığı paylaşımlarla çekmeye ve farkındalık yaratmaya çalıştığını dile getirdi.

"Tanrı'nın adını birilerini öldürmek ve soykırım yapmak için kullanıyorlar"

Jenes, İsrail ordusunun pek çok farklı ülkeden gelen kişilerden oluştuğuna işaret ederek bu kişilerin dini alet ederek yaptığı katliamı şu ifadelerle anlattı:

"Bu kişiler, o toprakların kendilerine miras kaldığını söylüyor. İdeolojileri (Siyonizm) için Tevrat'tan bahane buluyorlar ki bu, doğru değil. Çünkü dünyadaki yüzlerce, binlerce Yahudi'nin hemfikir olmadığını gördük. Bu ideolojiyi, o topraklarda hak iddia etmek için bahane ediyorlar. Aslen Alman veya Polonyalı olan kişilerin, o toprakların yerli halkı olduğunu düşündüğünü görüyorum. Asıl sorun şu ki; bu insanların beyinleri o kadar yıkanmış ki, Tanrı'nın adını birilerini öldürmek ve soykırım yapmak için kullanıyorlar."

"Filistin'i destekleyen kişilerin, ölen İsrailli çocuklarla alay ettiğini görmedim"

Sosyal medyada her gün sansürle karşı karşıya kaldığını aktaran Jenes, "Ortada iki taraf bile yok. Gerçeklerin olduğu taraf var ve diğer taraf yalnızca tehdit etmeye, sansürlemeye çalışıyor." dedi.

Nicole Jenes, İsrail'de kullanıcıların sosyal medyada başlattığı yeni akımla Gazze'deki insani felaketle dalga geçen yüzlerce paylaşım yapmasına ilişkin şunları söyledi:

"Alay etmek bir şey, alaycı olmak ve zekice mizahı kullanmak başka bir şey ve ben, Filistin'i destekleyen kişilerin, ölen İsrailli çocuklarla alay ettiğini görmedim. Bu, büyük bir fark. Üstelik biz onları sansürlemeye çalışmıyoruz, onlar bizi sansürlemeye çalışıyor. Bu yüzden ne zaman gerçeklere karşı herhangi bir sansür görsem çok gururlu hissediyorum çünkü bu, bir şeyleri iyi yaptığım anlamına geliyor."

Söz konusu videoları paylaşanların "nefret dolu ve beyni yıkanmış kişiler" olduğunu belirten Jenes, "Umarım Tanrı onları yargılar, ben değil." diye konuştu.

Jenes, Gazze'deki durumun sosyal medyada "bir trend" gibi görülerek paylaşımlar yapılmasını da eleştirerek "Fakat bu bir trend değil. Burada yaşamlardan, her gün yaşanan soykırımdan ve cinayetlerden bahsediyoruz. Bu yüzden bunun ciddi bir konu olduğunu anlamaları gerek." ifadelerini kullandı.

Filistin'i destekleyen içerikleri nedeniyle tehditler alıyor

Sosyal medyada ürettiği içerikler nedeniyle tehdit aldığını anlatan Jenes, "En başta bu benim için yeni bir durumdu. Şimdi, herhangi bir gün olan bir şey gibi. Her gün 'Nerede yaşadığını biliyorum, seni öldüreceğim, şunu ya da bunu yapacağım' gibi tehditler alıyorum." dedi.

Jenes, bu tehditlerin "korkutucu olabildiği" değerlendirmesini yaparak herhangi bir fiziksel saldırı veya haneye tecavüz gibi olaylarla karşılaşmadığını belirtti.

Gazze'de görev yapan gazetecilerin "kahraman" olduğunu vurgulayan Jenes, bölgedeki gazetecilerin kendisine "öğreneceğini düşünmediği hayat dersleri" öğrettiğini kaydetti.

Jenes, Gazze'de her geçen gün zorlaşan hava şartlarına uygun kışlık kıyafet ihtiyacına cevaben siviller için kazak, eldiven, bot gibi kıyafetler üretmeye ve bunları Gazze'ye gönderdiği bir yardım kampanyasına başladı.