Fındık Hasadı Alerji Tehlikesi Taşıyor - Son Dakika
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Fındık Hasadı Alerji Tehlikesi Taşıyor

Fındık Hasadı Alerji Tehlikesi Taşıyor
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Fındık hasadı sırasında çıkan organik tozlar, alerjik hastaları tetikleyebilir. Uzmanlar maske öneriyor.

KARADENİZ'de devam eden fındık hasadında, ürünün toplanması ve işlenmesinin yanında kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan organik toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Hasat döneminde maske kullanılması uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Fındığın toplanması, işlenmesi, patoz işlemi derken ortama çok sayıda organik tozlar yayılıyor. Bu organik tozların çoğu alerjik özelliklere sahiptir. Bu durum alerjik duyarlılığı olan kişileri tetikliyor" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başladı. Bahçelerdeki olgunlaşan fındığın toplanması ve işlenmesinin yanı sıra kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan organik toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Uzmanlar, alerjik nezle, astımı ve kronik rahatsızlığı bulunanların fındığın işlendiği ortamlardan uzak durması gerektiğini belirterek, koruyucu filtreli maske kullanılması önerisinde bulunuyor.

'KULLANILAN İLAÇLAR YETERSİZ KALIYOR'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındığın serilmesi, toplanması ve çuvallara doldurulması sırasında etrafa saçılan tozların alerjik yapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Doğu Karadeniz'de fındığın hasat zamanı başladı. Bu mevsimde alerjik nezle ve astımı olan hastalarda alevlenmelerle karşılaşıyoruz. Acil servislere ve hekimlere başvurular artıyor. Fındık genellikle ailecek işletiliyor ve ailenin tüm bireyleri fındık işine katılarak o ortamda bulunuyor. Fındığın toplanması, işlenmesi, patoz işlemi derken ortama çok sayıda organik tozlar yayılıyor. Bu organik tozların çoğu alerjik özelliklere sahiptir. Bu durum alerjik duyarlılığı olan kişileri tetikliyor. Hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bu yakınmalar artıyor ve kullanılan ilaçlarda yetersiz kalmaya başlıyor. Gece tıkanmalar ve hırıltılar olabiliyor" dedi.

'ALERJİK HASTALAR İÇİN GÜVENLİ BİR İŞ DEĞİL'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındık bahçesine girerken koruyucu maskeler takılması gerektiğini belirterek, "Önerimiz, alerjik nezlesi ya da astımı olan hastaların bu ortamlarda bulunmamaları ve bu ortama dahil olmamalarıdır. Bu iş kolay değil; aile kendi tarlasını kendisi işlemek istiyor. Alerjik hastalar için bu iş güvenli bir iş değil. İlla o ortamda bulunacaksa da çok iyi maskeler kullanması lazım. 'N95' dediğimiz, filtreli, sıkı koruyucu ve alerjen geçirmeyen filtreler içeren maskeler kullanmak belki faydalı olabilir ama en iyisi o ortamda bulunmamaktır. Fındığın serilmesi ve kurutulması aşamasında iyi havalanmayan bir ortamda ya da üzerine naylon atılmışsa nemle birlikte küf mantarları oluşabiliyor. Organik tozlar ve küf mantarları da bu ataklara yol açabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Alerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık Hasadı Alerji Tehlikesi Taşıyor - Son Dakika

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