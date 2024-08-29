Fındık Üreticisi Tabut İçinde Yürüyüşe Destek Verdi - Son Dakika
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Fındık Üreticisi Tabut İçinde Yürüyüşe Destek Verdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için başlattığı yürüyüş sırasında bir fındık üreticisi, aracına yüklediği tabut içerisindeki fındıklarla yürüyüşe destek verdi. Adıgüzel, üreticinin tepkisine karşılık olarak hükümetin fındık üreticilerine destek vermesini talep etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçilere 100 lira destek verme teklifinde bulundu.

29.08.2024 17:38
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için başlattığı yürüyüşü sürdürüyor. Adıgüzel'in yürüyüşü sırasında bir fındık üreticisi, aracına yüklediği tabut içerisindeki fındıklarla yürüyüşe destek verdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Gürgentepe'deki fındık bahçesinden Ordu'nun merkezine doğru başlattığı 100 kilometrelik yürüyüşüne devam ediyor. Adıgüzel, Bolaman'da olduğu sırada Fatsalı bir fındık üreticisi, aracına yüklediği tabut içerisindeki fındıklarla tepkisini gösterdi.

Üreticinin bu tepkisine ilişkin Adıgüzel, şunları söyledi:

"Biz şu anda Bolaman'dayız. Fatsa'dan bir fındık üreticisi yürüyüşümüzü duymuş fındığını tabuta koyarak buraya gelmiş. Aslında bu fındığı tabuta üretici koymadı, hükümet koydu. Türkiye'de üreticinin fındığı terk ettiğinin bir kanıtıdır bu. Biz destek beklerken, Ziraat Bankası üreticinin kredi borçları için haciz başlatmış. Bugün bir şok daha yaşadık. Çiftçiye verilen mazot ve gübre desteğinin sonlandırdıklarını açıklıyorlar. Biz destek bekledikçe onlar ellerini bizden çekiyorlar. Bunun hesabı sandıkta sorulacak. Biz bu yolları boşa yürümüyoruz. Bu topraklar hükümete yıllardır yüksek oylar verdi fakat karşılığını göremedi. Bu şekilde yalnız bırakıldı. 130 lira tabandan kimse fındık satmadı ama 30 liradan satanı biliyorum. İnsanlar 30 liradan satmak zorunda kaldı. Bu açığı hükümetin tamamlaması lazım. Fındık fiyatından ayrı olarak biz 100 lira destek bekliyoruz. Erdoğan'a şöyle bir teklifim var, çiftçilere 100 lira destek ver, yüzde 10'unu senin vakfına bağışlayalım. Madem böyle yürüyor bu sistem öyle yapalım. Yanındaki holdingler, beşli çete yüzde 10 hesabı ile çalışıyor biz de senin vakıflara bağışlamaya hazırız. En azından bu sene nefes almamıza katkı verin."

Konuşmanın ardından tabutun kapağını kapatan üretici, "Biz tabutun kapağını kapatalım, fındığı defnetmeye gidelim. Allah rahmet eylesin" dedi.

Daha sonra yürüyüşünü sürdüren Adıgüzel'e çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yoldan geçen araçlar korna çalarak destek verdi.

"AKP'nin yüzde 70 oy aldığı yerlerde insanlar isyan ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fındık üreticisini ziyaret etme çağrısında bulunan Adıgüzel, şöyle devam.

"Yolculuğumuz boyunca çok güzel tepkiler alıyoruz. Hasat zamanı olduğu için çiftçiler harman yerlerinde. Onları ziyaret ediyoruz. Bölgedeki sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Maalesef harman yeri yangın yeri. Hükümetin kokarca böceğiyle ilgili herhangi bir çabası da yok. Bölgede bu böceğin verdiği zararla üretimin dörtte üçü kaybına yol açtı. Tüccarlar da kokarcayı bahane ederek milleti soymaya devam ediyor. Çiftçi dışardan getirdiği işçilere para ödemek için bankadan veya tefeciden borç aldı. Ödeyemeyince intiharlar, cinayetler... İstiyoruz ki bölge afet kapsamına alınsın. Derhal destek verilsin. İstiyoruz ki çiftçi en azından bu yılı atlatabilsin, çocuğunu okula gönderebilsin. Düğünler zaten ertlendi. Üretici Bahçeyi terk ediyor. Fındık da Türkiye'yi terk edecek. Birinci olduğumuz bir üründe iddiamızı kaybedeceğiz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ziraat Bankası çiftçinin sırtında, Erdoğan çiftçinin sırtında... Sayın Erdoğan bunun hesabını sandıkta ödeyeceksin. Yüzde 75 oy aldığınız yerlerden geçiyorum. İnsanlar isyan ediyorlar. AKP'nin Ordu'da üç vekili var. İnsanların kokarca ile uğraştığı bu dönemde biri bile çiftçiyi ziyaret etti. Sayın Erdoğan, bunlar gelmiyor bari sen gel yerinde gör."

Kaynak: ANKA

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