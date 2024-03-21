Finike Kaymakamı, yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında buluştu - Son Dakika
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Finike Kaymakamı, yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında buluştu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi. Çelik, programda yetim ve öksüz çocukların kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, devletin her zaman bu çocukların yanında olduğunu belirtti. İftar programına, Kaymakam Çelik'in eşi Sabah Çelik, kamu kurum müdürleri ve iş insanları da katıldı.

21.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Çelik, Turunçova Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, yetim ve öksüz çocukların kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

Ramazanın toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği, hoşgörüyü güçlendirdiğini aktaran Çelik, "Devletimiz olarak her zaman öksüz ve yetim çocuklarımızın yanındayız." diye konuştu.

İftar programına, Kaymakam Musa Kazım Çelik'in eşi Sabah Çelik, kamu kurum müdürleri, iş insanları da katıldı.

Kaynak: AA

Kazım Çelik, İftar, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike Kaymakamı, yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında buluştu - Son Dakika

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