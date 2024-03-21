Finike Kaymakamı, yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında buluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 21 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle yaklaşık 21 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri, lavabo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve uykusuz bir şekilde direksiyon başında beklemek zorunda olduklarını belirtiyorlar. Sürücüler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da Kapıkule'deki gibi daha büyük tır parklarının yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.