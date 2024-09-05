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Finlandiya, Kosova'nın NATO Üyeliğini Destekleyecek

Finlandiya, Kosova\'nın NATO Üyeliğini Destekleyecek

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Kosova'nın NATO'ya üye olmasını desteklediklerini belirtti. Valtonen, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik diyaloğu desteklediklerini ve ticari ilişkileri artırmak için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

05.09.2024 15:16
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Kosova'nın NATO'ya üye olmasını destekleyeceklerini söyledi.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile başkent Priştine'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Valtonen, Kosova'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik diyaloğu desteklediklerini belirtti.

AB ile Batı Balkan ülkelerinin dış güvenlik politikalarında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirten Valtonen, "Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Kosova'nın AB üyeliğine destek verdik ve Kosova'nın NATO'ya üye olmasını da destekliyoruz. Finlandiya, ticari ilişkileri artırmak için de yoğun şekilde çalışmaya hazırdır." dedi.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını da ele aldıklarını belirten Valtonen, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sürece Finlandiya tarafından destekleneceğini sözlerine ekledi.

Gervalla-Schwarz da Valtonen ile görüşmesinde Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere Avrupa'daki mevcut zorluklara odaklandıklarını dile getirdi.

Valtonen'in ziyaretinin Kosova ile Finlandiya arasındaki güçlü ve kesintisiz bağların ve yakın işbirliğinin göstergesi olduğuna işaret eden Gervalla-Schwarz, "Savaşın zor günlerinden bağımsız ve demokratik bir devletin inşasına kadar Kosova'ya verdiği tüm destek için Finlandiya'ya derin şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Birlikte güvenli, özgür ve demokratik bir Avrupa inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Valtonen, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti ile de görüştü.

Kaynak: AA

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