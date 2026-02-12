Firari Hükümlü Hacıbektaş\'ta Yakalandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
