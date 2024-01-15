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Firari hükümlü, kardeşinin kimliğini kullanarak elektrikli bisiklet hırsızlığı yaparken yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü, kardeşinin kimliğini kullanarak elektrikli bisiklet hırsızlığı yaparken yakalandı

Osmaniye'de, güvenlik uygulamalarından kardeşine ait kimliği kullanarak geçen ve son olarak elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren firari hükümlü Yetkin G., polisin 116 adet kameranın kaydettiği 276 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu yakalandı. Yetkin G., 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:58
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OSMANİYE'de, güvenlik uygulamalarından kardeşine ait kimliği kullanarak geçen ve son olarak elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren firari hükümlü Yetkin G., polisin 116 adet kameranın kaydettiği 276 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilde hırsızlık olayı gerçekleştirip, 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelinin, kendisine benzeyen ve aranması olmayan kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanarak güvenlik uygulamalarından sorunsuz geçtiği belirlendi. Son olarak il merkezinde elektrikli bisiklet hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için bölgelerdeki 116 adet kameranın kaydettiği 276 saatlik görüntüyü inceleyen polis, yapılan titiz ve dikkatli saha çalışması neticesinde şahsın gerçek kimliğini ve saklandığı yer tespit edilerek, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı.39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yetkin G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

Firari hükümlü, kardeşinin kimliğini kullanarak elektrikli bisiklet hırsızlığı yaparken yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Firari hükümlü, kardeşinin kimliğini kullanarak elektrikli bisiklet hırsızlığı yaparken yakalandı - Son Dakika
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