Firari Hükümlü Karesi'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Karesi'de Yakalandı

Firari Hükümlü Karesi\'de Yakalandı

40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.A, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

31.01.2025 21:46
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlü A.A'yı yakaladı.

Firari hükümlü A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Karesi'de Yakalandı - Son Dakika

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