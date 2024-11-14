Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki denetimlerinde "hırsızlık" suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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