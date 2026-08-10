Firari Hükümlü Mucur'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Mucur'da Yakalandı

Firari Hükümlü Mucur\'da Yakalandı
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U, ilçede düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güvenlik, Güncel, Mucur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Mucur'da Yakalandı - Son Dakika

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