Firari Hükümlü Mucur'da Yakalandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U, ilçede düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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