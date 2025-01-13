Firari Hükümlü Yalvaç'ta Yakalandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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