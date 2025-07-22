Firari Hükümlüler İstanbul\'da Yakalandı

İSTANBUL'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım etme' suçlarından 27 yıl hapis ve 4 milyon lira adli para cezası bulunan Fatih G., Eyüpsultan'da kaldığı evde yakalandı. Aynı operasyon kapsamında, 'Dolandırıcılık' suçundan 16 yıl 5 ay hapis cezası alan Melek Y. de gözaltına alındı. 14 Kasım 2018'den bu yana firari olduğu belirlenen Melek Y.'nin ayrıca farklı suçlardan toplam 11 ayrı aramasının olduğu öğrenildi. Ekipler, 2008 yılında Ağrı'da meydana gelen bir olay nedeniyle 'Kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve 2015'ten beri aranan Gürbin B.'yi de gözaltına aldı. Yakalanan 3 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.