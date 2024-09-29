(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
Son Dakika › Güncel › Fırat Kalkanı'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?