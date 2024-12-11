Fırat Üniversitesi\'nde Depremle Mücadele Projesi

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Fırat Üniversitesinde (FÜ), "Depremle Mücadelede Farklı Yaklaşımlar" konulu TÜBİTAK 1001 projesi hayata geçiriliyor.

Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda düzenlenen projenin açılış programında konuşan proje koordinatörü Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Bingölbalı, deprem gibi büyük doğal afetlerle mücadeledeki farklı stratejileri, uygulamaları ve yenilikçi çözümleri tartışmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bingölbalı, amaçlarının proje kapsamında sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirerek bunların öğrenciler üzerindeki psiko-sosyal etkilerinin tespit edilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da depremi tamamen önlemek mümkün olmasa da etkilerini azaltmak için yapılabilecek çalışmaların büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Üniversiteler olarak bu konuda öncü rol üstlenmeleri ve bilimin rehberliğinde yenilikçi projeler geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"TÜBİTAK 1001 projeleri, özellikle deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara önemli katkılar sunuyor. Üniversitemiz de bu desteklerden yararlanarak yaklaşık 100 projeye imza attı. Bu projeler, sadece maddi altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda akademik insan kaynağını geliştirmeyi ve bölgede kalıcı bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Depremden etkilenen diğer illerdeki akademisyenlerle iş birliği yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu projelerde, depremden etkilenen diğer 10 ilin akademisyenlerini de mutlaka süreçlere dahil etmeleri için tüm hocalarımıza çağrıda bulunduk. Çünkü depremin etkilerini azaltmada yalnızca bina ve ekipman yenilemek yeterli değil. Asıl önemli olan, bilimsel çalışmalarla insan kaynağını güçlendirmek ve bu bilgiyi paylaşarak yaygınlaştırmaktır. Bugün açılışı gerçekleştirilen proje, bu anlayışı somutlaştıran önemli bir adım."

Konuşmaların ardından İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Şengün'ün moderatörlüğünde akademisyenler, konuyla ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Programa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.