Fırıncıların ocak başında zorlu çörek mesaisi - Son Dakika
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Fırıncıların ocak başında zorlu çörek mesaisi

Kahramanmaraş'ta fırıncı ustaları, sıcak havalarla mücadele ederek Maraş çöreği üretmeye devam ediyor. Fırının önünde zorlu şartlarda çalışan fırıncılar, sıcaklığa rağmen halka ekmek hizmeti sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyorlar.

25.07.2024 00:38
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Fırıncıların ocak başında zorlu çörek mesaisi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta fırıncı ustaları bir yandan sıcak havalarla mücadele ederken diğer yandan fırının önünde zor şartlar altında Maraş çöreği yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşısı'nda faaliyet gösteren fırıncı ustalarının ekmek telaşı sürüyor. Kentin coğrafi işaretli tescilli Maraş çörekleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Fırıncılar, aşırı sıcaklıklara rağmen fırının önünde dayanılmaz sıcaklığa rağmen zorlu mesailerine devam edip çörek üretiyorlar.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Zor şartlar altında çalışan Esnaf Cemil Özkutay, "Depremden sonra açtığımız işyerimizde, sıcaklara rağmen sürdürmüş olduğumuz işimizi severek yapıyoruz. Karman çörekleri olarak halkımıza Kahramanmaraş halkımıza hizmetlerimizi sunmaktayız. Dışarısı 40 derece, fırının önü çok daha fazla" dedi.

"Vatandaşa ekmek yapmak zorundayız"

Fırıncı ustası Murat Beşenli de "Kahramanmaraş'ın lavaşının, çöreklerinin meşhur olduğunu belirterek, "Sıcaklara elimizden geldiği kadar dayanmaya çalışıyoruz. Sıcaklık fazla ama yine de mecbur vatandaşa ekmek yapmak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırıncıların ocak başında zorlu çörek mesaisi - Son Dakika

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