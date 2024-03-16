Fırında çalışan işçilerin zorlu Ramazan mesaisi
Ateşin karşısında hem oruç tutuyorlar hem de Ramazan pidesi yetiştirmek için çalışıyorlar
Fırıncı Salih Gülağacı:
"Allah sabrını veriyor, sıcağa alıştık"
ADANA - Adana'da Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fırınlarda çalışan ustalar, oruçlarını aksatmadan yoğun sıcak altında zorlu ramazan mesailerine devam ediyor.
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Ramazan ayının İlkbahar günlerine denk gelmesi ekmek üretimi yapan fırıncıların zorlu mesai yapmalarına neden oluyor. Hava sıcaklığının kent genelinde 25 dereceye ulaştığı Adana'da fırında çalışan ekmek ustaları 250 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında zor şartlara rağmen çalışıyor. Meslekleri gereği 250 derece sıcak fırının karşısında çalışmak zorunda kalan fırıncılar zor da olsa oruçlarını tutuyor.
"Artık alıştık"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan fırıncı Salih Gülağacı, Ramazan pidesini insanlara ulaştırmak için çabaladıklarını belirterek, "Ramazan pidesi çok özel bir ekmektir. Ramazan'dan önce veya sonrasında talep görmezken Ramazan ayında müthiş bir talep görüyor. Normal zamanın 5 katı ekmek satıyoruz. Yoruluyoruz ama Allah sabrını veriyor" dedi.
"Oruçken ateşin karşısında kalmaya alıştık"
Salih Gülağacı, havanın sıcak olduğunu ama oruç tutmaya devam ettiklerini kaydederek, "Bizler çocukluğumuzdan bu yana bu işi yaptığımız için artık oruçken ateşin karşısında çalışmaya alıştık. Ramazan, yaz aylarına denk geldiğinde daha çok yoruluyorduk" ifadelerini kullandı.
"Allah sabrını veriyor"
Fırında çalışan işçilerden Mehmet Gülağacı ise açlığın akıllarına bile gelmediğini fakat su ihtiyaçlarının sıcaklıktan dolayı yüksek olduğunu belirterek, "Bizlerde artık oruçta çalışmaya alıştık. Bizi zorluyor ama sorun olmuyor Allah sabrını veriyor" diye konuştu.
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