Fırtına, Dünya Kupası Finali Hazırlıklarını Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Fırtına, Dünya Kupası Finali Hazırlıklarını Olumsuz Etkiledi

Fırtına, Dünya Kupası Finali Hazırlıklarını Olumsuz Etkiledi
19.07.2026 09:22
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ABD'deki şiddetli yağış ve fırtına, İspanya'nın antrenmanını iptal ettirdi, Arjantin ise geç başladı.

NEW YORK, 19 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Arjantin ile İspanya arasında pazar günü New Jersey'de oynanacak FIFA Dünya Kupası finali öncesindeki hazırlıkları olumsuz etkiledi.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin güvenlik protokolleri uyarınca İspanya'nın cumartesi günü New Jersey'deki Melanie Lane Antrenman Sahası'nda gerçekleştirmeyi planladığı antrenmanın iptal edildiği belirtildi.

Arjantin ise New Jersey'nin Morristown ilçesindeki son antrenmanına 45 dakika geç başladı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, cumartesi günü New York ve New Jersey metropol bölgeleri için şiddetli gök gürültülü fırtına ile ani sel uyarısında bulundu.

Kurum, pazar günü havanın güneşli olacağını ve en yüksek sıcaklığın 29 derece civarında seyredeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Fırtına, Dünya Kupası Finali Hazırlıklarını Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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