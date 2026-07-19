Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor - Son Dakika
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Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

19.07.2026 13:51
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, kentin köklü gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturdu. TGA tarafından belirlenen 27 Lezzet Noktası’nda Van kahvaltısı, keledoş, otlu peynir, Norduz kuzusu, inci kefali ve kavut gibi yöresel tatlar öne çıktı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği duraklar, yerel işletmelere de ekonomik katkı sağladı.

Binlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, tarih boyunca oluşan birikiminin yansıdığı zengin gastronomisiyle kültürüyle de öne çıkıyor. Van Gölü havzası, yüksek yaylalar, zengin bitki örtüsü ve yerel üretim pratikleriyle şekillenen Van mutfağı; otlu peynir, bal, kaymak, murtuğa, kavut, keledoş, kurut aşı, inci kefali ve yöresel et yemekleriyle ziyaretçilere özgün bir gastronomi deneyimi sunuyor. Festival kapsamında ziyaretçilere sunulan 27 Lezzet Noktası seçkisi ise kentin mutfak değerlerini sürdürülebilir biçimde tanıtmayı ve yerel işletmelerin görünürlüğünü yıl boyunca artırmayı amaçlıyor.

“EVLERDE YAŞATILAN GELENEKSEL YEMEKLER RESTORAN MENÜLERİNE TAŞINIYOR”

Festivalin ev sahibi olan televizyon programcısı ve akademisyen Asuman Kerkez, Van mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, binlerce yıllık üretim kültürünün günümüze uzanan güçlü bir mirasını taşıdığını söyledi.

Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

Urartu medeniyetinin bölgenin tarım ve üretim anlayışına önemli katkılar sunduğunu belirten Kerkez, zengin tahıl çeşitliliği, kişniş ve tarhun gibi aromatik otlar, Norduz kuzusu ve süt ürünlerinin Van'ın mutfak kimliğini şekillendiren temel değerler arasında yer aldığını ifade etti. Van denildiğinde ilk olarak kahvaltının akla geldiğini ancak kentin mutfağının çok daha fazla lezzet sunduğunu vurgulayan Kerkez, ziyaretçilere otlu peynir, cacık, keledoş, pekmezli kavut ve Erciş üzümünü tatmadan şehirden ayrılmamalarını tavsiye etti.

Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

Lezzet Noktası projesinin evlerde yaşatılan geleneksel yemeklerin restoran menülerine taşınarak daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağladığını belirten Kerkez, projenin işletmeleri geliştirdiğini ve Van'ın gastronomi değerinin Türkiye'nin farklı noktalarından gelen ziyaretçilere ulaşmasını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

LEZZET NOKTALARI PROJESİ İLE ZİYARETÇİLER DOĞAL ÜRÜNLERLE BULUŞUYOR

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan Balcı Behçet, 1964 yılından bu yana Van'ın kahvaltı kültürünü yaşatan işletmeler arasında bulunuyor. İşletme sahibi Behçet Öndül, Van kahvaltısının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan balı Hakkari, Bitlis, Şirvan ve çevredeki köylerden özel olarak temin ettiklerini söyledi. Karakovan, sepet balı ve süzme bal çeşitlerini ziyaretçilerine sunduklarını belirten Öndül, festivalin Van'a ve çevre illere önemli bir hareketlilik kazandırdığını, şehir dışından gelen ziyaretçilerin bölgenin doğal ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

51 YILDIR ÖZEL LEZZETLER SUNAN İŞLETME LEZZET NOKTASI SEÇKİSİNDE YERİNİ ALDI

Doğu Kebap da 51 yıllık gastronomi birikimiyle Lezzet Noktası seçkisinde yer alan bir diğer işletme olarak öne çıkıyor. İşletme sahibi ve kebap ustası Cevdet Diler, Van kahvaltısının yanı sıra inci kefali ve yöresel kebabın kentte denenmesi gereken lezzetleri arasında bulunduğunu belirtti. Van'ın zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında beslenen hayvanlardan elde edilen etlerin kebaba kendine özgü bir tat kazandırdığını söyleyen Diler, bölgenin doğal ürünleri ve hayvancılık kültürünün Van mutfağının zenginliğinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

KULLANILAN ÜRÜNLER YEREL ÜRETİCİLERDEN TEMİN EDİLİYOR

Şehr-i Van Sofrası'nın kurucusu ve işletmecisi Hamza Kurt, Van'a gelen ziyaretçilere Van kahvaltısı, coğrafi işaretli keledoş ve Norduz kuzusundan hazırlanan kuzu sırtını tatmalarını tavsiye etti. Bölgenin endemik otları, Norduz kuzusu, otlu peyniri, murtuğası, kavutu, reçelleri ve ceviziyle özgün bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirten Kurt, işletmede kullanılan ürünleri Van'ın ilçelerinden ve yerel üreticilerden temin ettiklerini söyledi. Kurt, ürünleri doğrudan çiftçiden sofraya taşıdıklarını belirterek, Lezzet Noktası projesinin Van'ın yöresel yemeklerinin tanıtılmasına, işletmelerin tercih edilmesine ve şehir ekonomisinin desteklenmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

27 LEZZET NOKTASI VAN’IN YÖRESEL LEZZETLERİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRACAK

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan 27 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle bir araya getirirken, uzun yıllardır üretim geleneğini sürdüren aile işletmelerini ve yerel üreticileri de görünür kılıyor. Festival boyunca yoğun ilgi gören gastronomi rotası, Van'ın gastronomi kimliğinin daha geniş kitlelere ulaşmasına, geleneksel tariflerin korunmasına ve şehir ekonomisinin canlanmasına yıl boyunca katkı sağlayacak.

Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin mutfak kültürünü ve yerel lezzetlerini öne çıkaran gastronomi yolculuğu ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Konya Kültür Yolu Festivali ile devam edecek. Festival kapsamında oluşturulacak Lezzet Noktaları, Konya'nın köklü mutfak mirasını ve yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Gastronomi, Turizm, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Van Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor - Son Dakika

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