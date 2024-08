Fiziksel Engelli Öğrenci Yapay Zeka İle Sergi Açtı

Güncel

Yüzde 90 engeli bulunan üniversite öğrencisi yapay zekayı kullanarak Amsterdam'da sergi açtı

ANKARA - Yüzde 90 fiziksel engeli bulunan üniversite öğrencisi Mert Can Altun, sosyal medyada video izleyerek öğrendiği yapay zekayı kullanarak Amsterdam'da sergi açtı.

Gaziantep'te üniversite öğrencisi Mert Can Altun, yüzde 90 fiziksel engeline rağmen yapay zeka kullanarak Amsterdam'da bir sergi açtı. Sosyal medyada izlediği bir video sayesinde yapay zeka ile tanışan Altun, aldığı destek ve sağlanan imkanlar sayesinde büyük bir başarıya imza attı.

"Hayal gücümü yansıtacağım bir şey buldum"

Altun, yapay zeka ile tanışmasını, sosyal medyada izlediği bir içerik üreticisinin videosu sayesinde sağladı. İçerik üreticisinin yazıyı resme dönüştüren yapay zekasını tanıttığı videoyu izlerken, "İşte bu benim alanım" dediğini aktaran Mert Can, "Hayal gücümü yansıtacağım bir şey buldum. O günden sonra yapay zeka teknolojisini öğrenmeye başladım ve bu alanda kendimi geliştirdim. Yapay zeka yardımıyla sanat eserleri ve sinematografik işler üretmeye başladım. Klavye kullanımında yaşadığım zorlukları ise bir çeviri programının sesli yazma özelliği ile aştım. Yapay zeka programları sayesinde hazırladığım eserler Amsterdam'daki The Grey Space in the Middle sanat galerisinde sergilendi. Bu uluslararası başarı ile çok mutlu oldum. Geleceğimle ilgili hep kötü düşünüyordum ama bu sergi bana umut verdi. Şu anda Göbeklitepe ile ilgili bir bilim kurgu filmi çekme hayalim ve hedefim var. Bu hedef için senaryo derslerinde kendini geliştirmeye devam ediyorum. Sanatsal alanda kendini geliştirmek isteyenlere, hayal güçlerini kullanmalarını ve yapay zeka programlarını öğrenmek için sosyal medya videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum. Fiziksel engelime rağmen, üniversitenin öğretim üyelerinin desteğiyle de kendini geliştirme fırsatı buldum" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema üçüncü sınıf öğrencisi Mert Can Altun'un hikayesi, fiziksel engellerin aşılabileceğini ve yapay zekanın güçlü bir araç olabileceğini gözler önüne seriyor.