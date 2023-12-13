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FKÖ, Biden'ın İsrail'i eleştiren açıklamalarının eyleme dönüşmesini istedi - Son Dakika
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FKÖ, Biden'ın İsrail'i eleştiren açıklamalarının eyleme dönüşmesini istedi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'de ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail'i eleştiren açıklamalarının eyleme dönüşmesini istedi. FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuku esas alan, işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına dayalı kapsamlı bir siyasi planın sunulmasını talep etti.

FKÖ, Biden\'ın İsrail\'i eleştiren açıklamalarının eyleme dönüşmesini istedi
13.12.2023 - 15:26,
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'de ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail'i "eleştiren" açıklamalarının eyleme dönüşmesini istedi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Biden'ın dünkü açıklamaları eyleme dönüşmeli" diyen Şeyh, "Acilen ateşkes çağrısıyla başlayıp, uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuku esas alan, işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına dayalı kapsamlı bir siyasi planın sunulması gerekir." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Biden, dün katıldığı bir etkinlikte, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Başbakan Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: FKÖ, Biden'ın İsrail'i eleştiren açıklamalarının eyleme dönüşmesini istedi - Son Dakika
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