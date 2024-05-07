FKÖ Genel Sekreteri: Hamas'ın ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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FKÖ Genel Sekreteri: Hamas'ın ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyoruz

FKÖ Genel Sekreteri: Hamas\'ın ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili öneriyi kabul etmesini memnuniyetle karşılayarak, 'bu adımla topun artık İsrail sahasına atıldığını' söyledi. Şeyh, Gazze'deki yıkıcı savaşı durduracak anlaşma için ABD başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlerin İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu.

07.05.2024 02:57
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili öneriyi kabul etmesini memnuniyetle karşılayarak, "bu adımla topun artık İsrail sahasına atıldığını" söyledi.

Şeyh, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesle ilgili maddeleri onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çok ileri düzeyde bir adım ve topu İsrail sahasına attı." dedi.

Filistinli yetkili Şeyh, Gazze'deki yıkıcı savaşı durduracak anlaşma için ABD başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlerin İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu.

Hamas'ın öneriyi kabul etmesinden memnuniyet duyduklarının ve bu yöndeki bir ateşkesi FKÖ olarak desteklediklerinin altını çizen Şeyh, Hamas'ın da öneriyi onayladığını detaylarıyla kendilerine resmi olarak ilettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaşı durdurmak istemediğine" dikkati çeken Şeyh, "Gazze'ye yönelik savaşın Netanyahu'nun şahsı için kurtuluş ipi" olduğunu ifade etti.

Şeyh, saldırıların sona ermesinden sonra Filistin yönetiminin üstleneceği role ilişkin ise şunları söyledi:

"Öncelik saldırıların durması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni derhal terk etmesi gerekiyor. Bundan sonra da uluslararası toplumun önünde, Filistin yönetiminin tüm Filistinlilerle mutabakat içinde Gazze'ye dönmesinden başka seçenek yok."

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Hüseyin Eş, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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