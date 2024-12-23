Florida\'da Dron Çarpışması: 1 Çocuk Yaralandı

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- ABD'de gösteri sırasında dronlar düştü: 1 çocuk yaralandı

ORLANDO - ABD'nin Florida eyaletinde gösteri sırasında dronların düşmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando şehrinde cumartesi günü düzenlenen gösteri sırasında dronelar çarpışarak düştü. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 7 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve açık kalp ameliyatı geçirdiği ifade edildi. Çocuğun annesi Adriana Edgerton yaptığı açıklamada, insanlar kaçıştığı sırada kızının oğlunu yüzü kanlar içinde yerde baygın bir şekilde yatarken bulduğunu söyledi. Dronun düşmesi sonucu oğlunun göğsünden çok şiddetli bir darbe aldığını belirten Edgerton, çocuğun kalp kapakçıklarından birinin hasar gördüğünü ifade etti.