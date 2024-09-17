FMF Hastalığı Türkiye'de Yaygın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FMF Hastalığı Türkiye'de Yaygın

FMF Hastalığı Türkiye\'de Yaygın

FMF, Türkiye'de her bin kişiden birinde görülüyor; Sivas ve Tokat'ta oranlar daha yüksek.

17.09.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Soner Şenel, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığının Türkiye'de ortalama bin kişiden, Sivas'ta 495 kişiden, Tokat'ta ise 123 kişiden birinde görüldüğünü söyledi.

ERÜ Hastaneleri Başhekimlik Konferans Salonu'nda, 17 Eylül Dünya Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Şenel, yıllardır hem çocuk hem de erişkin bölümü olarak bu hastalara tanı koyup takip ettiklerini belirtti.

Hastalığın Akdeniz havzasındaki ülkelerde görüldüğünü aktaran Şenel, FMF'nin tekrarlayan ateş, karın, göğüs ve eklem ağrıları, eklemde şişlik ve deride kızarıklıklarla kendini gösterdiğini ifade etti.

Hastaların bu ataklar sırasında genellikle acile ya da aile hekimlerine başvurduğunu belirten Şenel, şöyle konuştu:

"Hekimlerin bu hastalığın olabileceği ihtimali akıllarına gelmeli. Özellikle soy geçmişi dediğimiz sorgulamaların yapılması önemli. Yani anne, baba, kardeş, hala, dayı, teyze ve bunların çocuklarında da hastalığı sorgulamak gerekir. Bu hastalık tedavi edilmez ise sadece ataklarla seyretmiyor, 'amiloidoz' dediğimiz bir tabloya neden oluyor. Bu da karaciğer, dalakta büyüme, böbrekte protein kaçağı, daha sonrasında da böbrek yetmezliğine, diyalize götüren ve nihayetinde de böbrek nakli olmayı gerektiren bir tabloya neden oluyor. Amiloidoz sadece bu hastalıkta görülmez, başka tipleri de var. Fakat bu hastalıktakinin özelliği engellenebilir tip amiloidoz yapmasıdır. Yani hasta tanı aldığı andan itibaren, erken tanı alır ve tedaviyi düzenli kullanırsa, burada en büyük mesaj bu, ilacın düzenli kullanılması, düzenli kullanılırsa yüzde 80 sadece atakları değil amiloidozu da engellemiş oluyoruz."

Hastalığın genetik olduğunu, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmediğini anlatan Şenel, "Türkiye ortalaması olarak binde bir görülüyor. Her bin kişiden bir tanesinde görülüyor. Ama özellikle Sivas'ta bu 495 kişide bir, Tokat'ta 123 kişide bir görülüyor. Kökeni Orta Asya ülkeleri. Arap, Ermeni, Türk ve Yahudilerde görülüyor. Özellikle Yahudilerde daha çok görülüyor, başka kişilerle evlenmedikleri ve gen havuzu hep ortak olduğu için. Dolayısıyla aynı gen tekrarladığı için hastalık da daha fazla görülüyor. Hasta sayısı olarak baktığımızda en çok hasta Türkiye'de var." dedi.

Şenel, FMF'nin aileyi ve soyu atlayarak gidebildiğine işaret ederek, "Biz tanı koyduktan sonra genelde soruyoruz, ailenizde var mı diye. 'Yok' deniliyor, aslında bilinen kimse yok. Belki karın ağrısıyla gitti, belki apandisit ameliyatı oldu. Birçok kez safra kesesini alıyorlar, her gittiğinde acile ameliyat oluyor ama tanı konulamıyor mesela. Çünkü akla gelmiyor. Ateşle birlikte tekrarlayan karın ağrıları, beyaz küre yüksekliği, CRP yüksekliği gibi durumlarda bu hastalık mutlaka akla getirilmeli. Özellikle ülkemizde İç Anadolu'da acilde çalışan hekimlerin biliyor ve sorguluyor olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu hastaların sağlıklı bilgi alacağı kaynak bulunmadığını, zaman zaman kendi aralarında sosyal medya platformlarında konuşarak yanlış uygulamalara gittiklerini dile getiren Şenel, bunun sorumluluğunu hissederek bilimsel verilere dayalı bir kitap hazırladıklarını, bir ay içinde yayımlanacağını kaydetti.

ERÜ Çocuk Romatoloji Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Özdemir Çiçek de FMF'nin ataklarının yüzde 90'ının 20 yaşın altında ortaya çıktığı için özellikle çocuk hekimlerinin bunu iyi bilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Akdeniz Ateşi, Akdeniz Ateşi, İç Anadolu, Genetik, Erciyes, Türkiye, Akdeniz, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tokat, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel FMF Hastalığı Türkiye'de Yaygın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
19:28 Görüşmeye damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun’a farklı tarife uyguladı Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:41:37. #1.12#
SON DAKİKA: FMF Hastalığı Türkiye'de Yaygın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement