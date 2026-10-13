Foça'da Boran 8. Keskin Nişancı Yarışması 92 nişancının katılımıyla başladı - Son Dakika
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Foça'da Boran 8. Keskin Nişancı Yarışması 92 nişancının katılımıyla başladı

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Foça\'da Boran 8. Keskin Nişancı Yarışması 92 nişancının katılımıyla başladı
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İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Boran 8. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, 19 dost ve müttefik ülke ile Türkiye'den toplam 92 keskin nişancının katılımıyla başladı. 17 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek organizasyonda 742 personel görev alacak.

İZMİR'in Foça ilçesinde düzenlenen Boran 8'inci Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması (BORAN VIII) açılış töreniyle başladı. Dost ve müttefik 19 ülke ile Türkiye'den toplam 92 keskin nişancının katıldığı yarışma, 17 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.

Boran 8'inci Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Foça'da başladı. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ve JAVDES koordinatörlüğünde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Jandarma Komando Atış Okul Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda icra edilecek yarışlara Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Azerbaycan, Romanya, Senegal, İtalya, Moldova, Suudi Arabistan, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırgısiztan, İspanya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri 2'şer, Bosna Hersek ve Gürcistan ise 1'er yarışmacıyla katılıyor.

742 PERSONEL GÖREV ALACAK

Türkiye ise yarışmada Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 müsabık 8 gözlemci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2'şer yarışmacı ile yer alacak. Yarışmada 5 hakem görev yapacak, 25 yerli, 26 yabancı gözlemci tarafından takip edilecek organizasyonda, 742 personel görev alacak. 16 Ekim 2026 Cuma, yarışmanın Seçkin Gözlemci Günü olarak belirlendi.

Yarışmanın icra edildiği alanda ayrıca sponsor toplam 44 firma (Aselsan, Canik, MKE, Anafarta, DMA, Elit Arge, Assuva Savunma Sanayi, MPS, 3E, Kalekalıp, 1839 JAVDES, 3M, Ata Defense, BAİS, Bites, BMC, CES, DT Savunma ve Havacılık A.Ş., Ender Arge, GönSavunma, HİZA Knife, Huğlu, Kıckıng Mustang, Makimsa, Mantis, Resmi Deri Peç Sanatsal Deri, SDT, Tisaş, Yavuz, Elit Arge, Radisson, BRX Boya Sanayi A.Ş., Barikat, ASELSAN Net, Trapmak, End Yemek, Roketsan, JAVSU, Meysu, Texas, Ege Doğuş Gıda Karmeks, Pekfood, Yayla, MSI) tarafından stantlar açılarak, geliştirmiş oldukları yerli ve milli silah, araç ve gereçler sergilenecek. Sergi, yarışmacılar, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında kurs gören kursiyerler, gözlemciler ve vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilecek. Yarışma 17 Ekim 2026 Cumartesi günü icra edilecek kapanış töreni ve ödüllerin verilmesiyle sona erecek.

Yarışmanın açılışı 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda düzenlenen törenle yapıldı. Yarışmacılar, yarışmacı ülke temsilcileri ve jandarma personelinin katıldığı açılışta konuşan Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, yarışmanın düzenleme görevini kendilerine tevdi eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'ya, Jandarma Asayiş Vakfı Destekleme Derneği yöneticilerine ve sponsor firmalara teşekkür edip, yarışmacılara başarılar diledi.

Açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Foça'da Boran 8. Keskin Nişancı Yarışması 92 nişancının katılımıyla başladı - Son Dakika
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