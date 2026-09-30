Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı - Son Dakika
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Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

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Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile şirketin CEO'su Emir Münir Sarpyener, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen iki isim, aynı soruşturmadaki Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat ile adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması sürüyor.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Erdin Özel, Emir Münir Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı - Son Dakika
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