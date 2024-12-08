Forum Muratpaşa'da İklim Krizi ve Su Tartışıldı - Son Dakika
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Forum Muratpaşa'da İklim Krizi ve Su Tartışıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa etkinliğinde iklim krizi ve su yönetimi hakkında merkezi planlamanın önemini vurguladı. Uzmanlar, Türkiye'de su yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

08.12.2024 10:42
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'İklim Krizi ve Su' başlığıyla gerçekleşen Forum Muratpaşa'da dünyanın ortak sorunu karşısında hayata geçirilen planlı uygulamaları işaret ederek,"Bir ülkenin merkezi bir sistemi olmadan bir planlaması, bir orta vade kavramı olmadan olur mu bu işler? Yani bu ülkenin bir ortak aklı, bir ortak çıkarı, bir merkezi planlaması olmayacak mı" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle başlattığı Forum Muratpaşa'nın Aralık ayı gündeminde "İklim Krizi ve Su" yer aldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk ve Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar konuşmacı olarak yer aldı. Forumun moderatörlüğünü ise gazeteci Meliha Okur yaptı.

"Ülkenin bir ortak aklı, bir ortak çıkarı, bir merkezi planlaması olmayacak mı?"

Başkan Uysal, forumun kapanış konuşmasında dünyanın önemli sorun alanı 'iklim krizi ve su' başlığında ulaşımdan tarıma planlı uygulamaları işaret ederek, "Bilimi kullanmadan olur mu bu işler? Yani bir ülkenin merkezi bir sistemi olmadan bir planlaması, bir orta vade kavramı olmadan olur mu bu işler? Yani bu ülkenin bir ortak aklı, bir ortak çıkarı, bir merkezi planlaması olmayacak mı? Ülkeyi yönetmekten ne anlıyoruz? Merkezi hükümetlerin taşra şehirlerine inşaat yoğunluğu vermesini mi anlıyoruz? Ülkeyi yönetmek nedir? Bunları yapmıyorsanız neyi yönetiyorsunuz? Bunların ivedilikle yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Forumda Prof. Dr. Yaşar, havuzlara varana kadar gereksiz su harcamalarının önüne geçen ülkeleri örnek gösterdi ve bu yasakların Türkiye'de uygulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız, su yönetimi paradigmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, "Plan, politika, strateji, ortak akıl geliştirmek, sektörel su kullanımını dengelemek ve suyu yönetmek önemli" dedi. TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öztürk, ormanların artırılması ve korunmasının suyun da korunmasına etki edeceği belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Forum Muratpaşa'da İklim Krizi ve Su Tartışıldı - Son Dakika

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