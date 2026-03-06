Frankofon Film Festivali Türkiye'de

Institut français'in hazırladığı ve Fransızca konuşulan bölgelerden filmlerin gösterildiği "Frankofon Film Festivali" 2026 edisyonu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde sinemaseverlerle buluştu.

Fransa, İsviçre, Belçika, Kanada ve Lüksemburg büyükelçilikleri işbirliğiyle düzenlenen festival, 19 şehirde, 30 farklı mekanda gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında Türkiye'de henüz vizyona girmemiş 13 uzun metrajlı ve 4 kısa metrajlı film beyaz perdeye yansıyacak.

"Bence müziğin çok büyük bir gücü var"

Fransız yönetmen ve senarist Amelie Bonnin, romantik müzikal komedi türündeki ilk uzun metrajlı filmi "Partir un jour"un gösteriminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin Mayıs 2025'te Cannes Film Festivali'nin açılışında gösterildiğini belirtti.

Filmin romantizm, müzik ve komediyi bir araya getirdiğine değinen Bonnin, "Sanırım bunun nedeni müzikalleri çok sevmem. Küçük bir kızken bile bir gün film yaparsam bunun bir müzikal olacağını düşünüyordum. Bazen hüzünlü ya da zor konular hakkında konuşmak istiyoruz. Müzikal ya da daha hafif bir ruh, bu konuları anlatmanın ve her şeyi konuşmanın harika bir yolu." ifadelerini kullandı.

Bonnin, filmin uluslararası festivallerde gösterilmesinin kendisi için ilham verici olduğunu dile getirerek, "Kendi ülkenizde kaldığınızda bakış açınız çok dar olabiliyor. Hikayelerinizle seyahat ettiğinizde farklı bakışlarla ve farklı duygularla karşılaşıyorsunuz. Bu da bana sinemada hangi hikayeleri anlatabileceğimizi ve anlatmamız gerektiğini düşündürüyor." diye konuştu.

Müziğin filmdeki rolüne de değinen Bonnin, "Bence müziğin çok büyük bir gücü var. Bize anıları hatırlatıyor. Sinema ile müziğin hikayesi çok eski ve her zaman birlikte varoldu. Sadece müzik ve sözlerle duyguları yaratmanın mükemmel bir yolu." değerlendirmesinde bulundu.

Institut français Görsel-İşitsel Bölgesel İşbirliği Ataşesi Florent Signifredi, bu yıl festivalin yeni ve büyüyen bir edisyonla sinemaseverlerle buluştuğunu belirterek, daha fazla film, şehir ve mekanla Türkiye genelinde daha geniş bir erişim sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Signifredi, festivalin bu yıl 8 Mart'a yakın bir tarihte başlaması nedeniyle "kadın" ana temasına yer verildiğini belirterek, "Seçkide kadın kahramanların öne çıktığı ve kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan filmlere özellikle yer verdik. Frankofon sinemasında kadınların üretiminin ve hikayelerinin görünür olmasına dikkati çekmek istedik." dedi

Türkiye genelinde geniş bir alana festivalin yayıldığını vurgulayan Signifredi, "Frankofon sinemasını farklı şehirlerde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz. Bu nedenle programı Türkiye'nin birçok kentine yaydık. Bazı şehirlerde kısa seçkiler, bazı yerlerde ise daha uzun programlar hazırladık ve her şehirde yerel ortaklarımızın taleplerine göre festival programını uyarladık." dedi.

Frankofon Film Festivali

Programda Emma Benestan'ın yönettiği "Animale", Nabil Ayouch'un "Everybody Loves Touda", Jean-Marie Larrieu ve Arnaud Larrieu'nun "Le Roman de Jim", David Oelhoffen'in "Le quatrieme mur", Olivier Meys'in "L'ete de Jahia" ve Amelie Bonnin'in "Partir un jour" filmlerinin de aralarında olduğu seçki yer alıyor.

Festival, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle kadın temsiline de odaklanıyor. Seçkide yer alan filmlerin yaklaşık yüzde 45'i kadın yönetmenler tarafından çekildi.

Yönetmen Agnes Varda'nın klasiklerinden "L'une chante, l'autre pas" filminin restore edilmiş versiyonu da özel gösterimle izleyiciye sunulacak.

Yönetmen Bonnin "Partir un jour" (Bir Gün Ayrılmak) filmiyle festivalin açılışını yaparken, Fransız-Belçikalı yönetmen Olivier Meys ise "L'ete de Jahia" (Jahia'nın Yazı) adlı filmiyle izleyicilerle bir araya gelecek.

Festival bu yıl İstanbul'un yanı sıra İzmir, Ankara, Ayvalık, Bandırma, Batman, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kuşadası, Lüleburgaz, Mardin, Mersin, Muğla ve Bergama'da gerçekleştiriliyor.

Gösterimler İstanbul'da Institut français, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Sinematek/Sinema Evi Kadıköy, İBB Beyoğlu Sineması, Atlas 1948 ve Biletinial Torun Center sinemalarında gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 29 Mart, İzmir'de 15 Mart, Ankara'da ise 13 Mart'ta kadar gösterimler devam edecek.