Fransa'da Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Fransa'da Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi

Filistin destekçileri, İsrail Maliye Bakanı'nın Paris'teki gala etkinliğinin iptalini talep etti.

08.11.2024 00:16
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Fransa'da Filistin destekçileri, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da başkent Paris'te katılacağı galanın iptal edilmesini istedi.

Filistin destekçileri, Paris'te Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Sonsuza kadar İsrail" adlı kuruluşun 13 Kasım'da Paris'te düzenleyeceği galanın Fransız makamları tarafından iptal edilmesini talep etti.

Söz konusu galaya tepki gösteren eylemciler, "Smotrich ve arkadaşları için Paris'te gala yok." ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi." sloganları attı.

Gösteride, Filistin ve Lübnan bayrakları, "Batı, Gazze'deki soykırımından sorumlu" ve "Katil Smotrich" yazılı pankartlar açıldı.

Protestoya, Fransız siyasetçiler, siyonizm karşıtı Yahudi sivil toplum kuruluşları ve hahamlar da katıldı.

Bir Yahudi haham, "Gerçek hahamlar, her daim siyonizme ve İsrail devletine karşı çıktı." yazılı pankart taşıdı. ???????

Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa partisi milletvekili Thomas Portes, Smotrich'in katılacağı galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğüne geçen ay resmi talepte bulunmuştu.

Fransız İnsan Hakları Birliği dahil 6 kuruluş, 4 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, galanın iptal edilmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi - Son Dakika

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