Fransa'da Filistin Destekçisine Gözaltı - Son Dakika
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Fransa'da Filistin Destekçisine Gözaltı

Elias İmzalene, Gazze gösterisinde 'intifada' dediği için 48 saat gözaltında kaldı, hakim karşısında.

27.09.2024 11:16
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Fransa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterenlere yönelik baskı artarken, bir gösteride "intifada" kelimesini kullandığı için 48 saat gözaltına alınan Filistin destekçisi aktivist Elias İmzalene, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

Fransa'da, Filistin'e destek mesajları veren ve faaliyet yapan ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirenler üzerindeki baskılar giderek artıyor.

Gazze'deki saldırılara tepki gösteren ve Fransız kamuoyunca tanınan isimler hakkında ya soruşturma açıldı ya da ifade vermek üzere karakola çağrıldı.

Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği için Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden alınırken, Gazze'de görev yapan Filistin destekçisi Fransız hemşire İmane Maarifi de 5 Eylül'de polis tarafından evinden alınarak karakola götürüldü.

Son olarak, İmzalene'in 8 Eylül'de Gazze için düzenlenen bir gösteride yaptığı konuşma ve "intifada" kelimesini kullanması nedeniyle eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Eylül'de Paris Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ardından Paris Savcılığı, olayla ilgili "nefret veya şiddete tahrik" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 24 Eylül'de Paris'te ifade vermeye giden İmzalene, aynı gün gözaltına alındı.

İmzalene ile Dayanışma Komitesi'nin X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu aktivistin karakola çağrılarak korkutulmak istendiği, Filistin halkına yönelik soykırıma tepki gösterenlerin bu şekilde susturulmasının amaçlandığı ve bunun ifade özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu baskı hepimize yönelik, çünkü hedefleri hepimizi susturmak ve korkutmak." ifadesine yer verildi.

İmzalene'in gözaltına alınmasına tepki gösteren onlarca kişi, aynı gün Paris'in 17. bölgesindeki karakolun önünde toplandı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Milletvekili Ersilia Soudais, X hesabından yaptığı açıklamada, İmzalene'i karakolda ziyaret ettiğini belirterek, "İsrail'in yaptığı soykırıma destek verenler parmaklıklar arkasında olmalı." ifadesini kullandı.

Soudais, paylaştığı bir videoda İmzalene'in Filistin için düzenlenen bir gösterideki sözleri nedeniyle gözaltına alındığını dile getirerek, "Kendisine tam desteğimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Daha önce "intifada" kelimesini kullananların sorun yaşamadığını, ancak bu çifte standarda tahammül edemediğini anlatan Soudais, İmzalene'i kast ederek "Açıkça konuşmak gerekirse, Müslüman olduğu için terörist olmasından şüphe ediliyor." diye konuştu.

Londra merkezli CAGE International adlı sivil toplum kuruluşu da X hesabındaki açıklamasında, Fransa'nın uzun zamandır Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konusunda mücadele yürüten Filistin destekçisi aktivist İmzalene'i "hedef aldığını" kaydetti.

Açıklamada, İmzalene'in Filistin'e verdiği destek nedeniyle Fransız devleti tarafından rahatsız edildiği, siyonizm yanlısı medya ve siyasetçilerin, hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

İmzalane, 48 saat gözaltında tutulduktan sonra 26 Eylül'de serbest bırakıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Elias İmzalene 23 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

İmzalene, aynı zamanda Fransa ve dünyadaki Müslümanlar hakkında paylaşımlar yapan çevrim içi "İslam et Info" sitesinin kurucusu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Filistin Destekçisine Gözaltı - Son Dakika

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