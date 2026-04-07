Fransa\'da Filistin Savunucusuna Skandal Ceza

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroPalestine Derneği Başkanı Zemor, hapis cezasının Filistin'i savunduğu için verildiğini açıkladı.

Filistin meselesiyle ilgili yazıları nedeniyle Fransa'da geçen ay 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırılan EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, Filistin'i savunmaya devam ettiği için yargı tarafından "skandal bir cezaya" çarptırıldığını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te yıllardır Filistin'e destek gösterileri organize eden EuroPalestine Derneğinin sitesinde, 7-8 Ekim 2023'te Filistin ve Gazze'de yaşananlarla ilgili 2 ayrı yazı paylaşıldı.

Dernek, 7 Ekim 2023 tarihli paylaşımında, "Gazze: İsrail, direnişin saldırısı tarafından gafil avlandı" başlığını kullandı.

Söz konusu paylaşımlarında "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle yargılanan Zemor, Paris Adli Mahkemesince 26 Mart'ta 2 yıl tecilli hapis ve 5 yıl siyasetten men cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca Zemor'un, Fransa'da terör suçları işleyenler listesine alınmasına hükmetti.

Zemor'un eşi, EuroPalestine Derneği'nin Başkan Yardımcısı Nicolas Shahshahani de 17 Mart'ta "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla evi arandıktan sonra gözaltına alındı. Shahshahani, bir gün sonra serbest bırakıldı.

Zemor, Paris'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkındaki mahkeme kararı ve Filistin'i destekleyen aktivistlerin Fransa'da karşılaştığı zorlukları anlattı.

Paris Mahkemesinin, kendisini Filistin'i savunmaya devam ettiği ve Hamas'ı bir "terör örgütü" olarak tanımlamayı reddettiği için "skandal bir cezaya" çarptırdığını dile getiren Zemor, "Hükümetimizin olduğu gibi, soykırımcıların yanında olmayacağız." dedi.

Zemor, 2 yıl tecilli hapis cezası ve 5 yıl siyasetten men yasağına çarptırıldığını aktararak, "Bu da demek oluyor ki (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un) yerini alamayacağım." şeklinde konuştu.

"Bence bir uyarıda bulunmak istiyorlar"

Ayrıca Fransa'da terör suçları işleyenlerin listesine alındığını belirten Zemor, "Tüm bunlar ne için? EuroPalestine sitesinde 7 ve 8 Ekim sabahı 2 yazı yazdığım için. Burada direnişin, İsrail apartheid rejimini hazırlıksız yakaladığını söylüyordum, Gazze'deki toplama kampından bahsediyordum." ifadelerini kullandı.

Zemor, söz konusu yazılarda ayrıca, Gazze ile İsrail arasındaki sınıra yaklaşmaya çalışan Filistinlilerin o tarihe kadar yaralandığı ve öldürüldüğünden de bahsettiğini söyleyerek "Bütün bunlar memnun etmedi. Bence bir uyarıda bulunmak istiyorlar ve sadece EuroPalestine'e karşı değil." yorumunda bulundu.

EuroPalestine Derneğinin 24 yıldır varlığını sürdürdüğünü ve uzun zamandır Fransa'daki İsrail lobisinin hedefinde olduğunu savunan Zemor, daha önce kitabevlerinin de hasar gördüğünü anlattı.

Zemor, hakkındaki davayı temyize ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacağını ifade ederek, AİHM'nin Fransa'ya karşı açılan davada, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı konusunda 2020 tarihli kararında aktivistleri haklı bulduğunu hatırlattı.

Fransa'da Filistin destekçisi aktivistler hakkındaki adli süreçlere de değinen Zemor, bu aktivistler hakkında "Fransa'da terör propagandası gerekçesiyle yargılanmakta olan veya yargılanmış 800'den fazla aktivistiz, bu nedenle çeşitli cezalara çarptırıldık veya bazıları hakimler tarafından beraat ettirildi." diye konuştu.

Zemor, eşi Shahshahani'nin evlerinde sert şekilde gözaltına alındığını, evlerindeki polis araması sırasında kırılan kapılar olduğunu belirterek "Ayrıca, evimizde bazı evraklar dahi kayboldu." dedi.

"Mahkeme kararı tesadüf değil"

Shahshahani'nin gözaltına alınması ve kendisi hakkındaki mahkeme kararının "tesadüf" olmadığını dile getiren Zemor, eşinin yalnızca "silahlı direniş" dediği için kelepçeli şekilde gözaltına alındığını aktardı.

Zemor, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Shahshahani) Silahlı direnişin, İsrail'i 7 Ekim'de gafil avladığını söyledi. Bu kadar. Bunu söylemiş olması da tüm bu yaygaraya neden oldu. Bu bir uyarı, görünüşe göre sadece EuroPalestine'e yönelik değil, ayrıca Filistin için mücadele eden veya Filistin'e sempati duyan herkes için."

Bu şekilde Filistin meselesiyle ilgilenenlerin "korkutulmaya" çalışıldığını ve onlara "evlerinizde kalın" mesajı verildiğini savunan Zemor, "Bence hükümet tam tersi etkiye yol açmakta." ifadesini kullandı.

Zemor, eşi ve kendisinin yaşadıkları karşısında Fransa, Filistin dahil tüm dünyadan binlerce destek mesajı aldıklarını, tüm bu yaşananların Filistin için daha büyük seferberliğe yol açacağına inandığını dile getirdi.

"Soykırım devam ediyor"

"Soykırım devam ediyor, soykırım kelimesi hoşlarına gitmese de doğru olan tek kelime budur. Gazze'de ve Batı Şeria'da her gün kadınların, erkeklerin ve çocukların öldürüldüğünü ve insani yardımın engellendiğini görüyorsunuz." ifadelerini kullanan Zemor, Gazzelilerin su baskınları, tonlarca atık, İsrail askerlerinin işkenceleri nedeniyle zorlu şartlar altında yaşadığına dikkati çekti.

Zemor, İsrail'in Gazze'ye akaryakıt ve makine girişini yasakladığı ve kanalizasyon sisteminin tamamını yıktığı için bölgede giderek artan hastalıklar olduğunu vurgulayarak, İsrailli askerlerin Filistinli babasını konuşturmak istediği bir bebeğin üzerinde sigara söndürerek işkence yaptığını belirtti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Fransa, Yargı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
Yalçın Küçük hayatını kaybetti Yalçın Küçük hayatını kaybetti
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı
Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı Türk kullanıcının varlıklarına el koydular, KCEX yasal mı?
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
Daha imzası bile kurumamıştı Youssef En-Nesyri ile veda kararı Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:10
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:43:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.