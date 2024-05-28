Fransa\'da İsrail Başbakanı\'nın Yakın Dostu Milletvekilleriyle Tartıştı

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Fransa'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostu, İsrail vatandaşlığı da bulunan Milletvekilli Meyer Habib, Filistin'e desteğiyle bilinen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri David Guiraud ve Alma Dufour'a sataştı.

Guiraud ve Alma Dufour, LFI milletvekili Sebastien Delogu'nun Genel Kurulda, Filistin bayrağı açması hakkında Mecliste Fransız basınına açıklama yaptı.

O sırada Milletvekili Habib basın açıklamasını bölerek, Filistin destekçisi 2 milletvekiline sataştı.

Milletvekilleri arasında geçen konuşma sırasında gerilim arttı, sesler yükseldi.

Habib, gazetecilere "Onlara nasıl söz verirsiniz?" diye sordu.

Guiraud, sözünü kesen Habib'e seslenerek, "Burada ne yapıyorsun? Buradan defol!" dedi.

Habib de Guiraud'a arkadaş olmadıkları anlamına gelen "Domuzları birlikte yetiştirmedik" deyimini söyledi.

Bunun üzerine Guiraud, "Sana diyorum. Asıl domuz sensin. Soykırım çamurundaki domuzsun." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun yakın dostu Habib, Guiraud'a "hangi soykırımdan" bahsettiğini sordu.

Milletvekili Dufour da Habib'e, soykırım propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanması gerektiğini söyledi.

Habib, "ölen tüm çocuklar için üzüldüğünü" belirterek, Guiraud'un meclisi utandırdığını savundu.

Guiraud daha sonra "Bu adam Fransa'yı utandırıyor, ülkeyi utandırıyor ve hepimiz kalbi olmayan bu insanlar tarafından temsil edildiğimiz için utanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.