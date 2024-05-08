Fransa'da Muhalefet Partisi İsrail'i Eurovision'dan Men Etmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Muhalefet Partisi İsrail'i Eurovision'dan Men Etmek İstiyor

Fransa\'da Muhalefet Partisi İsrail\'i Eurovision\'dan Men Etmek İstiyor

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesini talep ediyor. LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail'in Eurovision'da yer almasına tepki göstererek, Filistin'e destek veren bir çağrıda bulundu. Fransa'da da Gazze'ye destek eylemleri devam ederken, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesi talepleri artıyor.

08.05.2024 22:57  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesini istedi.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep etti.

Dünyanın dört bir yanından ateşkes sağlanması için sesler yükselirken Eurovision'un sessizliğine tepki gösteren Panot, " Filistin'in yok oluşuna izin vermeyeceğiz." mesajı verdi.

Panot, Avrupa milletvekilleri, sanatçıları ve vatandaşları olarak "barış ve kültür aşkı adına" İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmasını istediklerini bildirdi.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinde Gazze'de ateşkes sağlanması için Filistin'e destek eylemleri devam ederken, İsrail'in, ülkenin bu yaz ev sahipliğini yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları dahil uluslararası müsabakalardan men edilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Avrupalı vatandaşlar, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı uluslararası bir boykot uygulanırken Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı benzer bir tutum sergilenmemesini eleştiriyor.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesine ilişkin tepkiler de sürüyor.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs'ta düzenlenecek. Yarışma 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Muhalefet Partisi İsrail'i Eurovision'dan Men Etmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 İsrail sokakları karıştı Savaş karşıtlarından protesto İsrail sokakları karıştı! Savaş karşıtlarından protesto
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
21:41 Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
20:34 Selin vurduğu Brezilya’da çok sayıda ölü ve kayıp var Selin vurduğu Brezilya'da çok sayıda ölü ve kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 00:20:56. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Muhalefet Partisi İsrail'i Eurovision'dan Men Etmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement